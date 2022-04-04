Убит двумя выстрелами. В Киевской области попрощались с погибшим фотожурналистом Максом Левиным — фоторепортаж 4 апреля, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Церемония прощания с фотожурналистом Максом Левиным (Фото:Андрій Дубчак via Facebook)

В селе Боярка Киевской области прошли похороны фотожурналиста Макса Левина, тело которого было найдено 1 апреля в селе Гута Межигорская Вышгородского района.

Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую 13 марта, чтобы документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими пропала. Позже стало известно, что в районе, где Левин собирался работать, начались боевые действия.

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По данным Офиса генпрокурора, безоружного Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.



НВ публикует фоторепортаж церемонии прощания с фотографом.

Фото: Андрій Дубчак via Facebook

Фото: Андрій Дубчак via Facebook

Фото: Андрій Дубчак via Facebook

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Левин сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора со многими украинскими и международными СМИ, в частности Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. «Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну», — объяснял журналист.

Вместе с Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Левин работал в Киевской области.



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