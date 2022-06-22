Журналиста Макса Левина, которого в начале апреля нашли мертвым, казнили российские солдаты — Репортеры без границ 22 июня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською Макс Левин (Фото:Maks Levin/Facebook)

Погибшие в первые недели войны украинский фотожурналист Макс Левин и сопровождавший его военный Алексей Чернышов, были хладнокровно казнены российскими военными, сообщает организация Репортеры без границ (RSF) в своем расследовании.

«Доказательства, собранные RSF, указывают на то, что украинский фотожурналист Макс Левин и его друг, который был с ним, были хладнокровно казнены российскими военными — вероятно, после допросов и пыток, в день их исчезновения, 13 марта 2022 года», — говорится в расследовании.

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Для расследования гибели журналиста, Репортеры без границ вернулись на то место, где 1 апреля были обнаружены тела Левина и военнослужащего Алексея Чернышова. Группа насчитала 14 пулевых отверстий в обгоревшей части их машины.

Левин, вероятно, был убит одним или двумя выстрелами с близкого расстояния, а Чернышов мог быть сожжен заживо — об этом свидетельствуют улики, в том числе расположение его тела.

Репортеры без границ заявили, что поблизости также были обнаружены следы пребывания российских военных: упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК.

Левин и его сопровождающий, согласно материалам расследования, искали пропавший беспилотник фотографа в лесу, где находилась российская армия.

По данным RSF, убийство могло быть совершено военнослужащими 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцами спецназа. Командует 106-й дивизией полковник Владимир Селиверстов.

RSF передала доказательства украинским властям.

1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

13 марта Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую, чтобы документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими исчезла.

22 марта друг и коллега Левина Маркиян Лысейко сообщил о его исчезновении.

Макс Левин родился в Киевской области 7 июля 1981 года. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный Киев-98. После школы получил образование по специальности «Инженер компьютерных систем» в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом.

Он сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора со многими украинскими и международными СМИ, в частности Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине. «Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну», — объяснял журналист.

Вместе с Маркияном Лысейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Левин работал в Киевской области.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

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