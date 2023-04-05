Китай может сыграть главную роль в войне РФ против Украины — Макрон 5 апреля, 17:18 Эмманюэль Макрон (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Китай может сыграть «главную роль» в войне РФ против Украины, а любой, кто помогает Москве, становится ее соучастником в агрессии.

Об этом он заявил во время выступления в Пекине, сообщает The Guardian.

По его словам, любой, кто поддерживает Россию в войне против Украины, является ее сообщником и соучастником.

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Он отметил, что западные союзники Украины решили помочь ей как жертве агрессии.

«Мы также четко дали понять, что любой, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права. Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией», — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что поддержание контактов с Китаем имеет важное значение, а Москве нельзя позволить вести эксклюзивный диалог с Пекином.

31 марта телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Париже убеждены, что Китай может быть одной из немногих стран, которые способны изменить «правила игры» в войне России против Украины.