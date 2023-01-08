«Послание россиянам»: В ГУР назвали удар по Макеевке частью контрнаступления 8 января, 13:57 Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Удар по мобилизованным оккупантам в Макеевке Донецкой области — это часть украинского контрнаступления, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera.

По его словам, эту атаку совершили во избежание очередного российского наступления.



«Для них это была большая потеря. Трудно сказать, какие это будут иметь последствия, но увидим. Наверное, это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать, это им знак. Так бывает с теми, кого Путин отправляет на фронт. И для генералов, которые принимают такое глупое решение, концентрируя столько людей в одном месте», — сказал Скибицкий.

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Представитель ГУР добавил, что в последнее время россияне вывезли многих мобилизованных не только на восток Украины, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

Инфографика: NV

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Российский террорист Игорь Гиркин заявил о уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара. Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных и отметили, что причиной стало якобы массовое использование мобильных телефонов.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что такая версия РФ — смешная. По его словам, оккупанты не смогли втайне разместить свой личный состав.