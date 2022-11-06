В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян: сотни погибших — СМИ 6 ноября, 00:08 Под Макеевкой Луганской области ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ ликвидирован батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, пишет российское издание Верстка. Речь идет о сотнях погибших оккупантов.

О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии столкновения под Макеевкой Луганской области Верстке рассказал один из выживших российских военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.

Видео дня

Как рассказал Агафонов, командир мобилизованных батальона, проходивших подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватового, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды "территориальной обороны". Однако в ночь на 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

«Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а к утру начался обстрел — артиллерия, „грады“, минометы, коптеры, нас просто расстреливали», — рассказал Агафонов.

По его словам, «когда все началось», офицеры сразу сбежали.

«В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — все», — вспоминает оккупант.

Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили по меньшей мере еще один батальон из мобилизованных.

Солдат оккупационной армии рассказал, что видел десятки трупов.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле здесь на Луганщине на передок бросают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передки мобилизованные", — рассказал он.

По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, так что в район Сватового свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать дыры в обороне. В Сватовом, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, «ходят группы от 2 до 5 человек» из других разбитых батальонов.

По его словам, украинские войска зачистили всю территорию, где сражались мобилизованные.

«Здесь полная неразбериха и раздрай. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны и забросают на передок, чтобы закрыть линию обороны», — говорит оккупант.

О сотнях погибших Верстке рассказала жена другого мобилизованного – Злата. «Погибших, конечно, больше половины», — отмечает она ссылаясь на мужа

Информацию журналистам также подтвердила жена еще одного выжившего мобилизованного — Людмила Черных.

«Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило и они не знают, что делать, просто просят помощи», – рассказала супруга российского оккупанта.

Попавшие под обстрел родственники нескольких мобилизованных в субботу устроили собрание у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.

«По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», — рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова

Жена другого мобилизованного — Анна — сказала Верстке, что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой.

«Они сейчас просят о помощи, чтобы их просто выпустили. Они сейчас не могут там находиться, им страшно. Их там бомбят. Ни начальства, никого там нет. Мы хотим, чтобы это стало известно всем, как поступили с мальчиками. Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года», — рассказала Анна о своем муже-оккупанте.

Кроме того, собравшиеся возле здания прокуратуры в Воронеже записали видеообращение к губернатору с просьбой о помощи.