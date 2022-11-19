Полностью разрушили. Села Макеевка в Луганской области фактически нет — Гайдай

19 ноября, 14:26
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Села Макеевка фактически нет, оно разбито до неузнаваемости (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Села Макеевка фактически нет, оно разбито до неузнаваемости (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области войска РФ разрушили село Макеевка, однако там все равно остаются зимовать люди.

Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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«Вчера побывал дома. Удалось проехать в деоккупированные Невское и Макеевку. В Невском дела немного лучше, и хоть поврежден каждый дом, но не так критично. Внешний вид Макеевки поражает… село разбито до неузнаваемости, одни развалины», — написал он.

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По информации Гайдая, в Макеевке еще остаются люди.

«Уезжать не хотят, поэтому будем заботиться о них — привезем все необходимое для зимовки», — заверил глава Луганской ОВА.

Он добавил, что людей и дальше будут уговаривать эвакуироваться.

Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты перебрасывают в Луганскую область остатки лучших войск. Речь идет о десантниках, ранее находившихся в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/p6vJc1zXhHM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Макеевка Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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