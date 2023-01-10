Оккупанты после удара по казармам в Макеевке вывезли 12 камазов с телами — перехват ГУР 10 января, 19:47 Разрушенное здание ПТУ в Макеевке, которое оккупанты использовали как казарму, 4 января (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в частных разговорах признают, что потеряли в Макеевке Донецкой области более 600 военных страны-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook со ссылкой на перехват разговора.

На записи жена оккупанта рассказывает, что их знакомый лично перевозил тела погибших в Макеевке.



«Говорит, 610 в Макеевке погибших. 12 камазов, говорит, вывез», — сообщает женщина.

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Россиянин в ответ упрекает ее, что она до этого верила российской пропаганде о якобы 63 ликвидированных в Макеевке. По его словам, российским режим замалчивает потери, «чтобы бунт не подняли».

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.



По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).



Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.



Инфографика: NV

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.

