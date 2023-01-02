«Ужас просто». Жены мобилизованных оккупантов рассказали об ударе ВСУ в Макеевке

2 января, 18:21
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Защитники Украины 31 декабря нанесли удар по оккупантам в Макеевке (Фото:скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Защитники Украины 31 декабря нанесли удар по оккупантам в Макеевке (Фото:скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Губернатор российской Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что защитники Украины уничтожили в Макеевке Донецкой области мобилизованных из этого региона.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — заявил чиновник страны-террориста и посоветовал родственникам оккупантов обратиться в военкоматы или колл-центр.

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Российский ресурс 7×7 со ссылкой на «супругу одного из самарских мобилизованных» сообщает, что раненых после удара доставили в госпиталь, в том числе в Ростовской области: «Мне муж написал просто несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще парни, голые ходят там. В шлепках, кто выжил. Ничего нет: нет ни вещей, ни лекарств, ни денег, ни еды… Ужас просто».

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Жена еще одного мобилизованного оккупанта заявила росСМИ, что «многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось», «практически все, что у них было, осталось на том месте».

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1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/Nbk0zc7Ez-U
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Макеевка Война России против Украины

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