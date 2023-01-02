«Ужас просто». Жены мобилизованных оккупантов рассказали об ударе ВСУ в Макеевке 2 января, 18:21 Защитники Украины 31 декабря нанесли удар по оккупантам в Макеевке (Фото:скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Губернатор российской Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что защитники Украины уничтожили в Макеевке Донецкой области мобилизованных из этого региона.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — заявил чиновник страны-террориста и посоветовал родственникам оккупантов обратиться в военкоматы или колл-центр.



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Российский ресурс 7×7 со ссылкой на «супругу одного из самарских мобилизованных» сообщает, что раненых после удара доставили в госпиталь, в том числе в Ростовской области: «Мне муж написал просто несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще парни, голые ходят там. В шлепках, кто выжил. Ничего нет: нет ни вещей, ни лекарств, ни денег, ни еды… Ужас просто».



Жена еще одного мобилизованного оккупанта заявила росСМИ, что «многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось», «практически все, что у них было, осталось на том месте».

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.