Появились спутниковые снимки того, что осталось от казарм оккупантов в Макеевке после удара ВСУ 2 января, 20:18 В результате удара ВСУ, предварительно, были уничтожены сотни мобилизованных россиян (Фото:SeverPost_/Twitter)

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара защитников Украины по расположению россиян в оккупированной Макеевке. Сравнение фото компании Planet Labs опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

На снимках, по словам эксперта, зафиксировано уничтожение ПТУ № 19, куда оккупанты заселили мобилизованных.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

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По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.