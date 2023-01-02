Появились спутниковые снимки того, что осталось от казарм оккупантов в Макеевке после удара ВСУ

2 января, 20:18
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В результате удара ВСУ, предварительно, были уничтожены сотни мобилизованных россиян (Фото:SeverPost_/Twitter)

В результате удара ВСУ, предварительно, были уничтожены сотни мобилизованных россиян (Фото:SeverPost_/Twitter)

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара защитников Украины по расположению россиян в оккупированной Макеевке. Сравнение фото компании Planet Labs опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Бенджамин Питтет.

На снимках, по словам эксперта, зафиксировано уничтожение ПТУ № 19, куда оккупанты заселили мобилизованных.

https://twitter.com/COUPSURE/status/1609952587691819015

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

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По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.

https://www.youtube.com/embed/UWUAYkW13qk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Макеевка Спутниковые снимки Спутниковые фото Война России против Украины

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