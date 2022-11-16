Разбита и завалена телами оккупантов: Гайдай показал, как выглядит освобожденная Макеевка 16 ноября, 12:05 Появились фото из освобожденной Макеевки Луганской области (Фото:Армия INFORM)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал, как выглядит освобожденный населенный пункт Макеевка.

Соответствующие фото он обнародовал на своей странице в Facebook.

«Разбита и завалена трупами рашистов… Несколько суток назад Силы обороны Украины окончательно освободили от врага Макеевку. И хотя украинских защитников в самом поселке нет — враг, разъяренный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков», — написал Гайдай.

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Фото: Армия INFORM

По его словам, в Макеевке не осталось ни одного уцелевшего дома, а на улицах «ни одной живой души».

Фото: Армия INFORM

Вышка сотовой связи также не уцелела.

Фото: Армия INFORM

«В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших рашистов, которые являются немыми свидетелями „дутого величия“ росармии», — добавил Гайдай.

Фото: Армия INFORM

О возвращении Макеевки под контроль Украины стало известно 13 ноября. Всего украинские военные освободили 12 населенных пунктов в Луганской области.