Военный эксперт оценил потери россиян в Макеевке 6 января, 15:11 Руины ПТУ в Макеевке, которое оккупанты использовали как казарму для мобилизованных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля в интервью Радио NV оценил потери россиян в Макеевке.

«Они сейчас цифру называли до 100 человек. Это говорит о том, что там действительно где-то 600, а может, даже больше. Еще там погибли чиновники», — сказал Левин в интервью Радио NV.

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Он отметил, что вокруг было много свидетелей, появились видео из Макеевки, которые снимали гражданские и «все Z-патриоты, какие-то их «военкоры», они об этом писали, очень много говорили», поэтому России не удалось скрыть эти потери.

Информацию, которую пыталась распространить российская пропаганда, что в здании ПТУ лежали отобранные у мобилизованных телефоны в пустом помещении военный аналитик назвал «полным бредом».

Удар по зданию ПТУ с российскими военными в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.



Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов.

Российские СМИ со ссылкой на слова из жены одного из мобилизованных россиян сообщили, что уцелевших после удара ВСУ по ПТУ в Макеевке оккупантов собираются отправить на передовую.