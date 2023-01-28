В Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских оккупантов — оценка разведки Британии 28 января, 09:44 Разрушенное здание ПТУ в Макеевке, которое оккупанты использовали как казарму, 4 января (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

При ударе по расположению российских войск в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь, вероятнее всего, было уничтожено более 300 оккупантов. Большинство из них были ликвидированы или пропали без вести, но не ранены.

Такие оценки обнародовало минобороны Великобритании в субботу, 28 января.

Там напоминают, что после атаки минобороны РФ пошло на редкий шаг и публично признало потери, решив не избегать комментариев на фоне шквала критики в адрес российского командования. Однако озвученная россиянами цифра была значительно меньше — 89.

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«Разница между признанным Россией количеством жертв и вероятным реальным количеством жертв подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях. Обычно это происходит из-за сочетания сознательной лжи, санкционированной высшим руководством, и неточных сообщений младших должностных лиц, стремящихся приуменьшить свои неудачи в российской культуре „обвинить и изгнать“», — объясняют британцы.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.



По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).



Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.

