Майор Нацполиции вымогал у фермера 200 тысяч гривен за задержание похитителей урожая

В Краматорске Донецкой области руководителю одного из подразделений Нацполиции вымогал взятку и местного фермера.

Как сообщили в СБУ, майор полиции требовал 200 тысяч гривен за содействие в задержании злоумышленников, которые похищали урожай с арендованных предпринимателем сельскохозяйственных земель.

В противном случае полицейский не только отказывался расследовать дело, но и угрожал созданием препятствий для коммерческой деятельности фермера.

Для получения взятки полицейский использовал посредника, однако, несмотря на это, был задержан на рабочем месте после получения от него всей суммы взятки.