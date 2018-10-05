Майор Нацполиции вымогал у фермера 200 тысяч гривен за задержание похитителей урожая

В Краматорске Донецкой области руководителю одного из подразделений Нацполиции вымогал взятку и местного фермера.
Как сообщили в СБУ, майор полиции требовал 200 тысяч гривен за содействие в задержании злоумышленников, которые похищали урожай с арендованных предпринимателем сельскохозяйственных земель.
В противном случае полицейский не только отказывался расследовать дело, но и угрожал созданием препятствий для коммерческой деятельности фермера.
Для получения взятки полицейский использовал посредника, однако, несмотря на это, был задержан на рабочем месте после получения от него всей суммы взятки.
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