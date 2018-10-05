05 октября 2018, пятница

Майор Нацполиции вымогал у фермера 200 тысяч гривен за задержание похитителей урожая

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Для получения взятки полицейский привлек посредника
Фото: СБУ

Для получения взятки полицейский привлек посредника

В Краматорске Донецкой области руководителю одного из подразделений Нацполиции вымогал взятку и местного фермера.

Как сообщили в СБУ, майор полиции требовал 200 тысяч гривен за содействие в задержании злоумышленников, которые похищали урожай с арендованных предпринимателем сельскохозяйственных земель.

В противном случае полицейский не только отказывался расследовать дело, но и угрожал созданием препятствий для коммерческой деятельности фермера.

Для получения взятки полицейский использовал посредника, однако, несмотря на это, был задержан на рабочем месте после получения от него всей суммы взятки.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове