Майами-мамы. Сотни украинок отправляются рожать в США ради американского гражданства для детей

Американское гражданство для украинских детей перестало быть экзотикой. Сотни украинок отправляются в США, чтобы обеспечить себе при родах качественный уход, а малышу — другое будущее, пишет журнал Новое Время

Инвестиция в будущее

Трехлетняя Агафья Бутешова - на американский манер Agatha - получила гражданство США, так как родилась в Майами, куда ее родители-киевляне приехали на полгода именно ради этого. По тамошним законам дети, появившиеся на свет на американской земле, автоматически становятся гражданами этой страны, а значит, имеют право на государственные пособия, гранты и стипендии, медицинскую помощь и безвизовый въезд в более чем 150 стран мира.

По достижении 21 года они могут также инициировать процесс “воссоединения с семьей”, то есть, поселившись в США, позвать туда ближайших родственников.

“Это своего рода инвестиция в будущее”, - уверена Наталья Гривкова, мать Агафьи. Она не скрывает, что ей нравится перспектива встретить старость в Майами.

Примерно так рассуждают сотни украинцев, ежегодно отправляющихся в США в “беби-тур”. По крайней мере, те из них, что не стеснены в средствах: минимальная стоимость родов в США - $8 тыс. С учетом перелета, аренды жилья и машины, организации питания, досуга и непредвиденных расходов кошелек каждой роженицы облегчается минимум на $ 17 тыс.

С посредниками и без

Тратить деньги украинцам помогают сотни посредников как в Украине, так и в Америке, для которых помощь в организации и проведении родов стала прибыльным бизнесом. Реклама, настойчиво зовущая беременных украинок рожать за океаном, недавно появилась на билбордах в Киеве - в районе дорогих новостроек и загородных комплексов.

“Наши клиенты - это, как правило, серьезные люди зачастую высокого статуса”, - констатирует Талина Деджироламо, основательница Sunshine Baby, первой украинской компании в сфере профессиональных услуг по организации родов в США.

Ее клиенты могут выбрать любой регион Америки, ведь “право земли” действует по всей ее территории, но большинство, как Гривкова, выбирают Майами, где круглый год лето и теплый океан. Здешний климат особенно радует тех мам, чьи роды приходятся на осенне-зимний период.

Американское гражданство дает право право на государственные пособия, гранты и стипендии, медицинскую помощь и безвизовый въезд в более чем 150 стран мира / DR

При этом ценник на коммерческие роды здесь вдвое ниже, чем в Чикаго, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. К тому же Майами - один из наиболее географически близких городов к Европе, а значит, перелет сюда короче.

54‑летняя Оксана Сигиневич почти 15 лет назад эмигрировала в США из Беларуси, выиграв в лотерею Green Card. Несколько лет она работала в компании Miami-Mama, которая занималась родильным туризмом, но вскоре сама начала предоставлять посреднические услуги как частное лицо.

Теперь Сигиневич встречает будущих мам в аэропорту, помогает им снять жилье, выбрать госпиталь, врача и даже присутствует на родах.

“Я как квочка для своих девочек”, - говорит о себе Сигиневич. За свои услуги она берет $ 25 в час. В общей сложности за время работы с клиентом в среднем набегает $ 5 тыс. Агентства за тот же объем услуг просят в 1,5–2 раза больше.

Каждый год у Сигиневич 12–15 клиентов. Шесть из десяти приезжают из России, по двое - из Казахстана и Украины, раскрывает она свою статистику. Причем если раньше из Украины приезжали только киевлянки, то теперь едут даже из маленьких городков.

Чаще всего, отправляясь в такое путешествие, супруги обращаются в такие компании, как киевская Sunshine Baby. Однако есть и “самостоятельные туристы”. Такой путь предпочли супруги Андрей и Виктория Шелетаевы. Андрей Шелетаев теперь уверяет, что ничего сложного в этом нет, если присутствуют опыт путешествий, хороший английский и готовность заранее готовиться к подобной поездке.

Еще один способ сэкономить на родах в США - рожать не в клинике, а в так называемых родильных центрах, где практикуют только естественные роды: без медикаментов, врачей, анестезий и операций. Если все прошло благополучно, маму с младенцем отпускают домой уже через два часа после родов, а если появляются осложнения, то экстренно отправляют в больницу.

Именно на таком варианте - родильном центре в Нью-Йорке - и остановила свой выбор Виктория Тимошевская. Причем если в Украине врачи считали Тимошевскую сложным пациентом, говоря, что в ее случае возможно только кесарево сечение, в США она родила сама, даже без врача.

И если стоимость таких родов не превышает $ 5 тыс., львиную долю расходов составляют сопутствующие траты.

Читайте полный текст материала о родильном туризме в США в свежем номере журнала Новое Время - №42 от 17 ноября 2017 года