Магура, какой ее еще не видели. Для чего в ГУР создали разведывательный дрон Magura W6P в форме тримарана

17 июля, 04:25
В отличие от других моделей Magura, работающих на дизеле, беспилотник Magura W6P оборудован бензиновым двигателем (Фото: Мілітарний)

В мае 2025 года Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло характеристики разведывательного надводного дрона Magura W6P.

В своей инфографике NV рассказывает об этом дроне, который, по оценкам специалистов Милитарного, получил нестандартную конструкцию и новые поисковые возможности.

Еще в мае портал уточнял, что Magura W6P предназначен не для ударных операций, а для разведки и патрулирования в море.

Редактор: Инна Семенова

