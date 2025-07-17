Магура, какой ее еще не видели. Для чего в ГУР создали разведывательный дрон Magura W6P в форме тримарана

В отличие от других моделей Magura, работающих на дизеле, беспилотник Magura W6P оборудован бензиновым двигателем (Фото: Мілітарний)

В своей инфографике NV рассказывает об этом дроне, который, по оценкам специалистов Милитарного, получил нестандартную конструкцию и новые поисковые возможности.

Еще в мае портал уточнял, что Magura W6P предназначен не для ударных операций, а для разведки и патрулирования в море.