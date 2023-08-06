«Аналогичных образцов в мире нет». Чем особены украинские надводные дроны и почему они лучше ракет — интервью с Катковым 6 августа, 18:20 NV Премиум Украинский дрон-камикадзе Magura V5 (Фото:Скриншот из сюжета CNN)

На Черноморский флот РФ был осуществлен ряд успешных атак — поврежден танкер Сиг вблизи оккупированного Крымского полуострова и большой десантный корабль Оленегорский горняк неподалеку Новороссийска, что в России.

Эксперты предполагают, что атаки были осуществлены украинскими дронами-камикадзе MAGURA V5.

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV рассказал о развитии украинских дронов-камикадзе и последствиях инцидентов для России.

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— Что мы должны понимать об уровне крутости этой техники?

— Во-первых, надо отметить: Украина в этом вопросе объективно стала пионером. Дело в том, что были морские дроны, надводные дроны, подводные дроны были. Но вопрос их использования именно как дронов-камикадзе Украина [решила] впервые.

Известных аналогичных образцов по миру я не могу найти объективно. Были у Ирана такие же идеи, но там этот дрон-камикадзе — это не дрон, там [был] человек, который должен спрыгнуть. То есть совершенно другой уровень вообще понимания. Хотя идея топить корабли такими пилотируемыми средствами была еще со времен Второй мировой [войны].

Фото: СпецТехноЭкспорт

— У японцев, например, были не только пилоты-камикадзе, а еще и люди, которые садились на торпеду, управляли ею, а потом вместе с собой врезались во вражеский корабль.

— Или у итальянцев. Но тоже надо было спрыгнуть.

В то же время здесь уже другой уровень, современные технологии.

И почему этого раньше не было? Когда мы говорим о дроне-камикадзе, необходимо понимать следующую вещь, как работает дрон-камикадзе. Когда мы говорим о Шахеде, мы говорим о самолете-снаряде: его запустили и он куда-то летит по заложенным координатам. Он отличается концептуально от дронов-камикадзе тем, что дрон-камикадзе должен управляться человеком постоянно или обязательно — на финальном этапе. То есть так называемая система человек в петле.

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То есть дрон-камикадзе, в частности надводный дрон-камикадзе, при выходе в район цели может и должен провести доразведку. Например, должен в этом случае он атаковать какой-то катер. Но заходит в район цели и видит, что там есть целый фрегат. И он оператором переуправляется на более приоритетную и важную цель.