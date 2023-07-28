Что известно о MAGURA V5 — разработанном в Украине надводном дроне нового поколения. Инфографика NV
Надводный дрон MAGURA V5 (Фото:СпецТехноЭкспорт)
На международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле показали новый морской дрон MAGURA V5 украинского производства.
NV приводит их главные характеристики и публикует инфографику.
Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или MAGURA) V-типа — это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, который разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.
Его длина — 5,5 метра, ширина — 1,5 метра, а высота дрона над ватерлинией составляет всего 50 сантиметров. Остальные характеристики следующие:
- полезная нагрузка: 320 кг;
- крейсерская скорость: 41 км/ч;
- максимальная скорость: 78 км/ч;
- запас хода: 833 км.
MAGURA V5 предназначен для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, разминирования, охраны кораблей и боевых миссий.
Для связи использует беспроводные сети с воздушным ретранслятором (mesh-радио) или спутник.