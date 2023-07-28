Что известно о MAGURA V5 — разработанном в Украине надводном дроне нового поколения. Инфографика NV 28 июля, 15:26 Надводный дрон MAGURA V5 (Фото:СпецТехноЭкспорт)

На международной оборонной выставке IDEF 2023 в Стамбуле показали новый морской дрон MAGURA V5 украинского производства.



NV приводит их главные характеристики и публикует инфографику.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или MAGURA) V-типа — это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения, который разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.

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Его длина — 5,5 метра, ширина — 1,5 метра, а высота дрона над ватерлинией составляет всего 50 сантиметров. Остальные характеристики следующие:

полезная нагрузка: 320 кг;

крейсерская скорость: 41 км/ч;

максимальная скорость: 78 км/ч;

запас хода: 833 км.

Инфографика: NV

MAGURA V5 предназначен для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, разминирования, охраны кораблей и боевых миссий.

Для связи использует беспроводные сети с воздушным ретранслятором (mesh-радио) или спутник.