Магнитные бури в августе 2026. Учёные сообщили, какая геомагнитная обстановка ожидается, и назвали самые опасные дни
Магнитные бури в августе 2026 (Фото: mkarco / depositphotos)
Последний месяц лета — август — по прогнозам экспертов, должен начаться со спокойной геомагнитной обстановки.
По предварительным расчётам учёных Центра прогнозирования космической погоды, в течение августа 2026 года будет преобладать спокойная геомагнитная активность. Ожидается небольшое количество магнитных бурь и возмущений с минимальным воздействием на Землю.
Какая геомагнитная активность ожидается в августе 2026
Когда в августе сильные магнитные бури
Сильная магнитная буря уровня STORM G1, по предварительным данным учёных, ожидается:
- 19 августа
Синоптически спокойное начало августа 2026 года нарушила магнитная буря уровня STORM G1, произошедшая в течение 2−3 числа. В дальнейшем, по обновленному прогнозу ученых, мощный геошторм кроме ранее указанного не ожидается.
Сильная магнитная буря уровня STORM G1, которая произошла 7−9 августа, по обновленному прогнозу экспертов, может повториться
- 11 августа
В дальнейшем мощные возмущения, кроме ранее спрогнозированных, не ожидаются.
Спокойную геомагнитную обстановку нарушала мощная магнитная буря. Возмущения, которые достигали уровня STORM G2, длились несколько дней. В дальнейшем, по обновленному прогнозу, до конца августа сильные геоштормы не ожидаются.
По последним прогнозам ученых, до конца августа не ожидаются магнитные бури или возмущения, которые могут влиять на Землю.
Когда в августе наблюдаются геомагнитные возмущения с минимальным воздействием на Землю
- 4 августа
К возмущениям с незначительным влиянием на Землю, по обновленным данным, добавились:
- 17 августа,
- 18 августа
По обновленному прогнозу ученых, возмущения с незначительным влиянием на Землю также ожидаются:
- 21 августа,
- 22 августа
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить воздействие магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам и отказаться от алкоголя.