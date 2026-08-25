Магнитные бури в августе 2026. Учёные сообщили, какая геомагнитная обстановка ожидается, и назвали самые опасные дни

Последний месяц лета — август — по прогнозам экспертов, должен начаться со спокойной геомагнитной обстановки.

По предварительным расчётам учёных Центра прогнозирования космической погоды, в течение августа 2026 года будет преобладать спокойная геомагнитная активность. Ожидается небольшое количество магнитных бурь и возмущений с минимальным воздействием на Землю.

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Какая геомагнитная активность ожидается в августе 2026

Когда в августе сильные магнитные бури

Сильная магнитная буря уровня STORM G1, по предварительным данным учёных, ожидается:

19 августа

Синоптически спокойное начало августа 2026 года нарушила магнитная буря уровня STORM G1, произошедшая в течение 2−3 числа. В дальнейшем, по обновленному прогнозу ученых, мощный геошторм кроме ранее указанного не ожидается.

Сильная магнитная буря уровня STORM G1, которая произошла 7−9 августа, по обновленному прогнозу экспертов, может повториться

11 августа

В дальнейшем мощные возмущения, кроме ранее спрогнозированных, не ожидаются.

Спокойную геомагнитную обстановку нарушала мощная магнитная буря. Возмущения, которые достигали уровня STORM G2, длились несколько дней. В дальнейшем, по обновленному прогнозу, до конца августа сильные геоштормы не ожидаются.

По последним прогнозам ученых, до конца августа не ожидаются магнитные бури или возмущения, которые могут влиять на Землю.

Когда в августе наблюдаются геомагнитные возмущения с минимальным воздействием на Землю

4 августа

К возмущениям с незначительным влиянием на Землю, по обновленным данным, добавились:

17 августа,

18 августа

По обновленному прогнозу ученых, возмущения с незначительным влиянием на Землю также ожидаются:

21 августа,

22 августа

Фото: Магнитные бури в конце августа 2026 года / spaceweather.gov

Фото: Магнитные бури во второй половине августа 2026 / spaceweather.gov

Фото: Магнитные бури до конца августа 2026 / spaceweather.gov

Фото: Магнитные бури август 2026 / spaceweather.gov

Фото: Магнитные бури в августе 2026 года / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

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Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить воздействие магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.