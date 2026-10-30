Магнитные бури в ноябре 2026. Учёные сообщили, насколько бурной будет геомагнитная обстановка в конце осени

30 октября, 13:40
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Магнитные бури в ноябре 2026 года (Фото: katerynakon / depositphotos)

Магнитные бури в ноябре 2026 года (Фото: katerynakon / depositphotos)

Предварительный прогноз магнитных бурь на ноябрь выглядит на удивление оптимистично: геомагнитные штормы в течение последнего месяца осени пока не ожидаются, поэтому стоит следить за обновлениями.

По предварительным расчётам учёных Центра прогнозирования космической погоды, в течение ноября 2026 года магнитные бури не будут оказывать влияния на Землю. Возмущения с минимальным воздействием ожидаются в незначительном количестве.

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Какая геомагнитная активность ожидается в ноябре 2026 года

Когда в ноябре ожидаются сильные магнитные бури

Сильные магнитные бури, по предварительным данным учёных, не ожидаются.

Когда в ноябре наблюдаются геомагнитные возмущения с минимальным воздействием на Землю

  • 1 ноября,
  • 9 ноября,
  • 17 ноября,
  • 18 ноября.
Магнитные бури в ноябре 2026 года / spaceweather.gov
Фото: Магнитные бури в ноябре 2026 года / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам, отказаться от алкоголя.
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз Ученые Геошторм Ноябрь магнитная буря

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