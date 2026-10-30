Магнитные бури в ноябре 2026. Учёные сообщили, насколько бурной будет геомагнитная обстановка в конце осени
Магнитные бури в ноябре 2026 года (Фото: katerynakon / depositphotos)
Предварительный прогноз магнитных бурь на ноябрь выглядит на удивление оптимистично: геомагнитные штормы в течение последнего месяца осени пока не ожидаются, поэтому стоит следить за обновлениями.
По предварительным расчётам учёных Центра прогнозирования космической погоды, в течение ноября 2026 года магнитные бури не будут оказывать влияния на Землю. Возмущения с минимальным воздействием ожидаются в незначительном количестве.
Какая геомагнитная активность ожидается в ноябре 2026 года
Когда в ноябре ожидаются сильные магнитные бури
Сильные магнитные бури, по предварительным данным учёных, не ожидаются.
Когда в ноябре наблюдаются геомагнитные возмущения с минимальным воздействием на Землю
- 1 ноября,
- 9 ноября,
- 17 ноября,
- 18 ноября.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам, отказаться от алкоголя.