Магнитные бури в ноябре 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца

3 ноября, 14:02
Магнитные бури в ноябре 2025 года (Фото: SSilver / depositphotos)

Магнитные бури в ноябре 2025 года (Фото: SSilver / depositphotos)

В течение ноября 2025 года ожидается достаточно стабильная геомагнитная ситуация, которую периодически будут нарушать сильные магнитные бури и геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

По прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная ситуация в течение ноября будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они станут чередоваться с возмущениями, которые будут иметь минимальное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.

Какая геомагнитная активность ожидается в ноябре 2025 года

Когда сильные магнитные бури в ноябре

Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых ожидаются:

  • 7 ноября,
  • 8 ноября,
  • 15 ноября,
  • 26 ноября,
  • 27 ноября.

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в ноябре

  • 3 ноября,
  • 9 ноября,
  • 10 ноября,
  • 16 ноября,
  • 20 ноября,
  • 24 ноября,
  • 25 ноября,
  • 28 ноября.
Магнитные бури в ноябре 2025 / swpc.noaa.gov
Фото: Магнитные бури в ноябре 2025 / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Depositphotos
