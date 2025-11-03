Магнитные бури в ноябре 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца

В течение ноября 2025 года ожидается достаточно стабильная геомагнитная ситуация, которую периодически будут нарушать сильные магнитные бури и геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.

По прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная ситуация в течение ноября будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они станут чередоваться с возмущениями, которые будут иметь минимальное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.

Какая геомагнитная активность ожидается в ноябре 2025 года

Когда сильные магнитные бури в ноябре

Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых ожидаются:

7 ноября,

8 ноября,

15 ноября,

26 ноября,

27 ноября.

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в ноябре

3 ноября,

9 ноября,

10 ноября,

16 ноября,

20 ноября,

24 ноября,

25 ноября,

28 ноября.

Фото: Магнитные бури в ноябре 2025 / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь