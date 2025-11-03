Магнитные бури в ноябре 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца
Магнитные бури в ноябре 2025 года (Фото: SSilver / depositphotos)
В течение ноября 2025 года ожидается достаточно стабильная геомагнитная ситуация, которую периодически будут нарушать сильные магнитные бури и геомагнитные возмущения с незначительным влиянием на Землю.
По прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная ситуация в течение ноября будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они станут чередоваться с возмущениями, которые будут иметь минимальное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.
Какая геомагнитная активность ожидается в ноябре 2025 года
Когда сильные магнитные бури в ноябре
Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых ожидаются:
- 7 ноября,
- 8 ноября,
- 15 ноября,
- 26 ноября,
- 27 ноября.
Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в ноябре
- 3 ноября,
- 9 ноября,
- 10 ноября,
- 16 ноября,
- 20 ноября,
- 24 ноября,
- 25 ноября,
- 28 ноября.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.