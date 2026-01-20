Показатели зашкаливают. Ученые предупредили, Землю накрыла чрезвычайно мощная магнитная буря

После сильных геомагнитных возмущений, которые продолжались несколько дней , Землю накрыла самая мощная за последнее время магнитная буря уровня STORM G4.

Солнечный ветер повысился еще в течение выходных из-за связи с высокоскоростным потоком корональной дыры. Это привело к повышению геомагнитной активности, которая после длительной мощной солнечной вспышки развилась до чрезвычайно мощной магнитной бури.

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Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, в ночь с 19 на 20 января, корональный выброс массы (СМЕ) в форме полного гало, который покинул Солнце несколько дней назад, достиг Земли и значительно повысил геомагнитную активность до магнитной бури STORM G4. Мощный геошторм продлится два дня — 20, 21 января, а затем, 22 января, геомагнитная активность уменьшится до уровня STORM G1.

Фото: Магнитная буря 20-22 января / geomag.bgs.ac

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G4 20 января. По их прогнозу до конца этого дня геомагнитные возмущения должны постепенно уменьшиться до уровня STORM G1. В дальнейшем, 21 января, ожидается геошторм с показателем G1, а 22 января специалисты не видят возмущений, которые могут влиять на Землю.

Фото: Магнитная буря 20-22 января / swpc.noaa.gov

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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