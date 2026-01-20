Показатели зашкаливают. Ученые предупредили, Землю накрыла чрезвычайно мощная магнитная буря
Чрезвычайно мощная магнитная буря (Фото: SSilver / depositphotos)
После сильных геомагнитных возмущений, которые продолжались несколько дней, Землю накрыла самая мощная за последнее время магнитная буря уровня STORM G4.
Солнечный ветер повысился еще в течение выходных из-за связи с высокоскоростным потоком корональной дыры. Это привело к повышению геомагнитной активности, которая после длительной мощной солнечной вспышки развилась до чрезвычайно мощной магнитной бури.
Геомагнитная активность — прогноз
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, в ночь с 19 на 20 января, корональный выброс массы (СМЕ) в форме полного гало, который покинул Солнце несколько дней назад, достиг Земли и значительно повысил геомагнитную активность до магнитной бури STORM G4. Мощный геошторм продлится два дня — 20, 21 января, а затем, 22 января, геомагнитная активность уменьшится до уровня STORM G1.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G4 20 января. По их прогнозу до конца этого дня геомагнитные возмущения должны постепенно уменьшиться до уровня STORM G1. В дальнейшем, 21 января, ожидается геошторм с показателем G1, а 22 января специалисты не видят возмущений, которые могут влиять на Землю.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
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