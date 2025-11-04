Сильная магнитная буря. Ученые назвали день, когда геомагнитные возмущения мощно повлияют на Землю

По прогнозу магнитных бурь на ноябрь 2025 в течение месяца будет небольшое количество мощных геомагнитных возмущений, ближайшие из них ожидаются через несколько дней.

В течение последних суток наблюдалось несколько вспышек и корональных взрывов класса M. Сейчас замечается повышенная активность солнечного ветра. По данным ученых один из корональных взрывов может нанести существенный удар по магнитному полю Земли 6 ноября — ожидается магнитная буря уровня STORM G1.

Реклама

Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, предполагается, что быстрый поток солнечного ветра станет геоэффективным из-за влияния большой рекуррентной корональной дыры и усилит геомагнитную активность. Магнитная буря уровня STORM G1, которая ожидается 6 ноября может стать затяжной.

Фото: Магнитная буря 4-7 ноября / swpc.noaa.gov

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G1 6 ноября. По их прогнозам она начнется вечером.

Фото: Магнитная буря 4-7 ноября / geomag.bgs

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

Актуальные новости читайте на NV.ua