Магнитная буря до конца июля. Ученые сообщили, ожидаются ли сильные возмущения в последние дни месяца
Магнитная буря до конца июля 2026 (Фото: vampy1 / depositphotos)
Июль 2026 года начался без магнитных бурь и должен завершиться благоприятной геомагнитной обстановкой.
По данным экспертов, скорость солнечного ветра сейчас находится на фоновом уровне, а период спокойной геомагнитной активности должен продлиться до конца месяца.
Геомагнитная активность — прогноз
Согласно прогнозу специалистов British Geological Survey Geomagnetism, скорость солнечного ветра в последние дни июля не достигнет значений, соответствующих сильной магнитной буре. Однако существует небольшая вероятность возникновения отдельных периодов активности в период с 28 по 30 июля. В эти дни до Земли может дойти слабое корональное излучение от солнечной вспышки, но вероятность этого события оценивается как низкая.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку без магнитных бурь в период с 28 по 30 июля. Согласно их прогнозу, в это время не ожидается значительное усиления солнечного ветра, способное спровоцировать сильный геомагнитный шторм.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури по шкале от 1 до 5 и соответствует K-индексу, увеличенному на 4. Так, например, бурям класса G1 соответствует K-индекс 5. K-индекс используется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь; геомагнитная активность при этом измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и продолжать с особым вниманием следить за своим здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Чтобы сбалансировать водный баланс, нужно пить чистую воду в течение дня.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.