Магнитная буря до конца июля. Ученые сообщили, ожидаются ли сильные возмущения в последние дни месяца

Июль 2026 года начался без магнитных бурь и должен завершиться благоприятной геомагнитной обстановкой.

По данным экспертов, скорость солнечного ветра сейчас находится на фоновом уровне, а период спокойной геомагнитной активности должен продлиться до конца месяца.

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Геомагнитная активность — прогноз

Согласно прогнозу специалистов British Geological Survey Geomagnetism, скорость солнечного ветра в последние дни июля не достигнет значений, соответствующих сильной магнитной буре. Однако существует небольшая вероятность возникновения отдельных периодов активности в период с 28 по 30 июля. В эти дни до Земли может дойти слабое корональное излучение от солнечной вспышки, но вероятность этого события оценивается как низкая.

Фото: Магнитная буря 28–31 июля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку без магнитных бурь в период с 28 по 30 июля. Согласно их прогнозу, в это время не ожидается значительное усиления солнечного ветра, способное спровоцировать сильный геомагнитный шторм.

Фото: Магнитная буря 28–30 июля / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури по шкале от 1 до 5 и соответствует K-индексу, увеличенному на 4. Так, например, бурям класса G1 соответствует K-индекс 5. K-индекс используется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь; геомагнитная активность при этом измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и продолжать с особым вниманием следить за своим здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Чтобы сбалансировать водный баланс, нужно пить чистую воду в течение дня.