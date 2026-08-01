Сильная магнитная буря. Учёные предупредили о риске мощных возмущений в течение выходных

1 августа, 05:23
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Мощная магнитная буря в выходные (Фото: sdecoret / depositphotos)

Мощная магнитная буря в выходные (Фото: sdecoret / depositphotos)

Спокойный геомагнитный период, с которого должен был начаться август 2026, могут нарушить отдельные возмущения, достигающие уровня магнитной бури G2.

По прогнозам экспертов, в течение выходных не ожидается значительного усиления солнечного ветра, однако вспышка на Солнце может спровоцировать магнитную бурю уровня STORM G1 и даже G2.

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Геомагнитная активность — прогноз

Согласно прогнозу ученых из British Geological Survey Geomagnetism, солнечная вспышка достигнет Земли в первые выходные августа — 1−2 числа — и вызовет отдельные периоды повышенной геомагнитной активности до уровня STORM G1.

Магнитная буря 1−3 августа / geomag.bgs
Фото: Магнитная буря 1−3 августа / geomag.bgs

Учёные Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют повышение геомагнитной активности в течение выходных. По их расчётам, 2 мая прибытие коронального выброса на Землю может вызвать STORM G1 и STORM G2.

Магнитная буря 1−2 августа / spaceweather.gov
Фото: Магнитная буря 1−2 августа / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить воздействие магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам и отказаться от алкоголя.
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз Ученые Выходные Геошторм магнитная буря

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