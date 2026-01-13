Мощная магнитная буря. Ученые сообщили, когда геомагнитные возмущения прекратят влиять на Землю

Сильная магнитная буря, которая длится уже несколько дней , может завершиться в середине текущей недели, однако существует вероятность дальнейших мощных возмущений.

Высокоскоростной поток, возникающий из корональной дыры, влияет на скорость солнечного ветра, которая сейчас, по информации специалистов, остается повышенной до уровня STORM G1.

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Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, в ближайшие дни, 13−16 января, ожидаются отдельные периоды усиленной геомагнитной активности, которые могут спровоцировать магнитную бурю, но, по предварительным прогнозам, их интенсивность должна постепенно снижаться.

Фото: Магнитная буря 13-16 января / geomag.bgs.ac

Ученые Центра прогнозирования космической погоды еще утром 13 января предупреждали о магнитной буре STORM G1 в этот день, но в дальнейшем изменили прогноз и уже не предусматривают мощных геомагнитных возмущений 13−15 января.

Фото: Магнитная буря 13-15 января / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь