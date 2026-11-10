Магнитная буря до конца рабочей недели. Учёные сообщили, в какие дни существует повышенная опасность сильных возмущений

10 ноября, 18:01
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Магнитная буря до конца рабочей недели (Фото: Уша Киран / unsplash)

Магнитная буря до конца рабочей недели (Фото: Уша Киран / unsplash)

Геомагнитно активный период, который продолжается после сильной магнитной бури, держится за счет повышенной скорости солнечного ветра, она вскоре начнет снижаться.

Эксперты сообщают о длительных последствиях корональных дыр, которые будут сохраняться в течение рабочей недели. По их прогнозам, в период с 10 по 13 ноября скорость солнечного ветра будет постепенно снижаться, однако существует небольшая вероятность сильной магнитной бури.

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Геомагнитная активность — прогноз

Согласно прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, повышение геомагнитной активности может наблюдаться 10−12 ноября. В эти дни ожидаются эпизодические возмущения, которые могут достичь уровня магнитной бури G1. В дальнейшем, 12−13 ноября, с большой вероятностью прогнозируется геомагнитно спокойный период.

Магнитная буря 10−13 ноября / geomag.bgs
Фото: Магнитная буря 10−13 ноября / geomag.bgs

Учёные Центра прогнозирования космической погоды сообщили, что в период с 10 по 12 ноября солнечная радиация не достигнет уровня магнитной бури G1 или выше. По их данным, значительных временных или повторяющихся усилений солнечного ветра не ожидается.

Магнитная буря 10−12 ноября / spaceweather.gov
Фото: Магнитная буря 10−12 ноября / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. В то же время К-индекс специалисты используют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам, отказаться от алкоголя.
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз Ученые Геошторм Ноябрь магнитная буря

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