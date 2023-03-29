Вероятность аварии растет. Глава МАГАТЭ сообщил, что вблизи ЗАЭС усилились боевые действия 29 марта, 01:03 Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС усилились боевые действия.



Об этом сообщает Associated Press.

«Моя команда на месте ежедневно сообщает об атаках, взрывах тяжелого вооружения. Это происходит практически постоянно», - заявил Гросси.

Он отметил, что "вероятность аварии на станции растет". Гросси напомнил, что за 13 месяцев станция шесть раз переключалась на аварийные дизель-генераторы.

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«Это может произойти из-за обстрела, беспилотника, атаки, наступательной или оборонительной операции. Так что это не то, что можно спланировать», — сообщил глава МАГАТЭ.

Он отметил, что продолжает вести диалог с российскими оккупантами и властями Украины "чтобы гарантировать, что в Европе не произойдет большой радиологической катастрофы".

«Думаю, что это близко… Очевидно, что нужны политические обязательства, политическое решение. В этом случае они будут договариваться о защите станции. Они не договариваются между собой. Они договариваются с МАГАТЭ. Они договариваются о ядерной безопасности и защите. Это очень важный элемент, который, на мой взгляд, следует принять во внимание», — заявил Гросси.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих солдат.



Инфографика: NV