Команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС отчитывалась, что станция уменьшила мощность двух из четырех своих энергоблоков (Фото: НАЭК Энергоатом)

Комбинированный удар РФ по украинской энергетике в четверг, 30 октября, привел к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине.

Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Отдельно МАГАТЭ было проинформировано о военных действиях в Украине рано утром, которые привели к повреждению подстанций, имеющих критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине», — говорится в отчете.

Реклама

Команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

В то же время команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС отчитывалась, что электростанция уменьшила мощность двух из четырех своих энергоблоков по просьбе оператора энергосистемы.

В МАГАТЭ также отметили, что команда с Хмельницкой АЭС была вынуждена «спрятаться в отеле» на несколько часов утром.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с этим напомнил, что опасность для ядерной безопасности остается «очень реальной и постоянно присутствующей».

«Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и полного соблюдения семи незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности», — отметил он.

В ночь на 30 октября Россия нанесла массированные удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины ракетами и дронами, вызвав разрушения и повреждения критических объектов в нескольких регионах. В результате атак есть по меньшей мере двое погибших и десятки раненых, среди них дети.

Во время обстрела РФ выпустила по Украине более 700 дронов и ракет различных типов. Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 623 воздушные цели, однако зафиксировано попадание в 20 населенных пунктах страны.