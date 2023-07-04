ЗАЭС потеряла связь с главной внешней линией электропередач, теперь работает только одна резервная — МАГАТЭ 4 июля, 16:08 ЗАЭС в сентябре 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Временно захваченная Запорожская АЭС в ночь на вторник, 4 июля, потеряла связь со своей последней главной внешней линией электропередачи. Теперь станция работает от недавно восстановленных резервных источников питания.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

По данным пресс-службы, ночью в 01:21 по киевскому времени была отключена единственная оставшаяся линия электропередач ЗАЭС на 750 киловольт из четырех, которые работали до российского вторжения. В МАГАТЭ добавили, что не сразу стало известно, что вызвало отключение электричества и как долго оно продлится.

Видео дня

В агентстве уточнили, что отключение линии электропередач 750 кВ означает, что ЗАЭС работает на единственной имеющейся резервной линии электропередачи 330 кВ для подачи электроэнергии за пределы площадки, необходимой, например, для перекачки охлаждающей воды для станции.

Эта линия 330 кВ была вновь подключена к станции только 1 июля после повреждения четыре месяца назад.

«На этот раз станция избежала полной потери всей внешней энергии, что случалось семь раз ранее во время конфликта, но последнее отключение линии электропередач вновь демонстрирует шаткую ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на станции», — сказал Гросси.

Накануне в МАГАТЭ сообщали, что Запорожскую АЭС удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач впервые за четыре месяца.

Читайте также: Виктория Вагнер Чего ждать в случае подрыва Запорожской АЭС

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня 2023 года президент Владимир Зеленский также заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС.