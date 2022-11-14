Украинский персонал на оккупированной ЗАЭС находится в условиях постоянного давления — Гросси 14 ноября, 22:14 Украинский персонал на станции продолжает выполнять повседневную работу на ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинский персонал, который выполняет жизненно важные задачи на временно оккупированной ЗАЭС, находится под постоянным давлением, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ украинский персонал на станции продолжает выполнять повседневную работу на ЗАЭС в условиях высокого и непрекращающегося стресса.

«Украинский персонал выполняет свои жизненно важные задачи под постоянным давлением. Это может оказать негативное влияние на ядерную безопасность и увеличить риск ядерной аварии, и это должно быть прекращено», — сказал он.

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Гросси добавил, что ситуацию усугубляет то, что теперь сотрудники МАГАТЭ сталкиваются с противоречивыми инструкциями о том, как управлять станцией.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.