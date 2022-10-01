МАГАТЭ требует от России объяснений из-за задержания гендиректора Запорожской АЭС 1 октября, 14:05 МАГАТЭ обратилось к России с требованием объяснить задержание гендиректора Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Международное агентство по атомной энергии обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Об этом сообщает Reuters.



«Мы связались с российскими властями и запрашиваем разъяснения», — заявил представитель МАГАТЭ в ответ на запрос в субботу, 1 октября.



В пятницу, 30 сентября, российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.



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27 сентября МАГАТЭ сообщило, что обстрелы ЗАЭС в последние дни участились. Через дни там заявили о еще двух взрывах возле атомной электростанции.



1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.



В августе и сентябре оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

