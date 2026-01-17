При посредничестве МАГАТЭ достигнута договоренность между Украиной и Россией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередач 330 кВ к Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

По данным агентства, повреждение произошло в результате военных действий 2 января, что сделало крупнейшую АЭС Европы полностью зависимой от единственной действующей магистральной линии 750 кВ. Ожидается, что украинские специалисты начнут ремонт в ближайшие дни.

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Группа МАГАТЭ уже выехала из Вены на линию фронта, чтобы осуществлять надзор за выполнением работ.

«Это уже четвертое временное перемирие, о котором мы договорились. МАГАТЭ играет незаменимую роль в обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращении аварии во время конфликта», — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Напомним, ранее появлялись спекулятивные заявления со стороны представителей Кремля, в частности российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы заинтересованности США в «майнинге на ЗАЭС», что вызвало резонанс и не было подтверждено официально. Дональд Трамп также сделал заявление, в котором безосновательно утверждал о «совместной работе Украины и России» по запуску ЗАЭС.

Украинская сторона не признает никаких схем «совместного управления» объектом под российской оккупацией.