Инспекторы МАГАТЭ подтвердили, что российские фантазии о «грязной бомбе» были фейком

3 ноября, 16:52
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МАГАТЭ подтвердило, что заявления России о «грязной бомбе» были фейком (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

МАГАТЭ подтвердило, что заявления России о «грязной бомбе» были фейком (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех украинских объектах по запросу Украины и не нашли никаких признаков незаконной ядерной активности.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 3 ноября. В агентстве рассказали, что инспекторы получили беспрепятственный доступ к объектам, провели все запланированные проверки и «не обнаружили каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов». МАГАТЭ также отобрало пробы окружающей среды и сообщит о результатах в ближайшее время.

Видео дня

https://twitter.com/iaeaorg/status/1588168693007220736

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в Twitter подчеркнул, что МАГАТЭ по итогам проверки не обнаружило доказательств каких-либо «грязных бомб». Он поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за оперативное сотрудничество, которое «помогло противостоять российской лжи»: «Россия подтвердила свой статус главного лжеца мира».

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23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Иностранные партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».

https://www.youtube.com/embed/lIY3Zu0BqhI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Фейк МАГАТЭ Российская пропаганда Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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