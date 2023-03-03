МАГАТЭ провело ротацию специалистов на украинских атомных электростанциях 3 марта, 19:48 Специалисты МАГАТЭ должны вести наблюдение за соблюдением показателей безопасности украинских АЭС (Фото:Хмельницкая АЭС/Facebook)

Международное агентство по ядерной энергии в пятницу, 3 марта, провело ротацию экспертов на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«Второго и третьего марта 2022 года состоялись очередные ротации инспекторов Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, то специалисты МАГАТЭ должны вести наблюдение за соблюдением показателей безопасности украинских АЭС, в частности, в условиях военного положения.

«Кроме того, инспекторы МАГАТЭ могут анализировать также влияние российских военных ударов на энергетическую инфраструктуру Украины и доносить информацию об этом до всего мирового сообщества. Именно поэтому МАГАТЭ и дальше гарантирует присутствие своих представителей на всех АЭС Украины», — добавили в пресс-службе.

Накануне МАГАТЭ провело ротацию на оккупированной Запорожской АЭС.