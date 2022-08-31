Миссия МАГАТЭ не доехала до Запорожской АЭС 31 августа, 20:54 Рафаэль Мариано Гросси в Запорожье, 31 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 31 августа, не попала на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила в эфире телемарафона корреспондентка ТСН, которая вместе со съемочной группой сопровождает делегацию.

Обновлено в 22:00. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона подтвердил, что вопрос допуска миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будет решаться 1 сентября. Он также напомнил, что единственный законный путь попасть на станцию — через подконтрольную Украине территорию.

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Ранее оккупанты в Запорожье отказались делать миссии МАГАТЭ спецпропуска. По словам корреспондентки, 31 августа делегация не добралась до ЗАЭС, но в агентстве не комментируют, связано ли это со спецпропусками. Миссия выехала из Киева в среду на рассвете, перед этим пообщавшись с журналистами. Сейчас продолжаются безопасностные консультации, скорее всего, МАГАТЭ направится на ЗАЭС уже 1 сентября.



Как сообщает The Guardian, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что агентство будет стремиться установить постоянное представительство на Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию.



Инфографика: НВ

Миссия МАГАТЭ, в которую входят 14 экспертов, прибыла в Киев 30 августа. На следующий день делегация приехала в Запорожье. По словам Гросси, визит инспекторов МАГАТЭ на станцию продлится несколько дней.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

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