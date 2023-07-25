МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины в буферной зоне Запорожской АЭС

25 июля, 01:23
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ЗАЭС под находится под оккупацией рф (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

ЗАЭС под находится под оккупацией рф (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской АЭС. Мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой персонал станции не имеет доступа, и направлены в сторону от площадки.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Сообщается, что во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутреннего и внешнего периметров площадки ЗАЭС.

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Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой персонал станции не имеет доступа, и направлены в сторону от площадки.

Отмечается, что во время обхода команда не обнаружила никаких объектов на внутреннем периметре станции.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри нее. Наша команда обсудила эту конкретную находку с руководством станции, ей ответили, что это было военное решение в зоне, которая контролируется (российскими — ред.) военными. Однако наличие таких взрывных устройств не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции», — говорится в сообщении Гросси.

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Отмечается, что МАГАТЭ продолжает требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС, в частности к энергоблокам № 3 и № 4, которые «вызывают особый интерес».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС

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