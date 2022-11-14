МАГАТЭ направит миссии на украинские АЭС по запросу Киева 14 ноября, 23:27 МАГАТЭ также направит в Чернобыль третью экспертную миссию за период войны (Фото:ООН/Facebook)

Международное агентство по атомной энергии направит миссии по ядерной безопасности на все украинские атомные электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

«По запросу Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов агентства по ядерной безопасности на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции», — говорится в сообщении.

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МАГАТЭ также направит в Чернобыль третью экспертную миссию за период войны России против Украины. В МАГАТЭ напомнили, что у них есть постоянная группа экспертов на временно оккупированной Запорожской АЭС.

«На всех этих объектах МАГАТЭ также регулярно осуществляет деятельность по гарантиям и только что завершило полевые проверки в трех других местах в Украине по запросу Киева после заявлений РФ», — добавили в пресс-служба.

Инфографика: НВ

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу.

Инспекторы МАГАТЭ после обвинений Кремля провели проверку на трех украинских объектах по запросу Украины и не нашли никаких признаков незаконной ядерной активности.