Россияне запретили представителям МАГАТЭ общаться с военными на ЗАЭС — Гросси

3 сентября, 00:02
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Рафаэль Мариано Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Рафаэль Мариано Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции запретили представителям МАГАТЭ говорить со своими военными. Часть российских военных была выведена с территории станции во время визита МАГАТЭ.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

«Я спрашивал несколько раз о возможности пообщаться с одним из них ( российских военных — ред.), но они не были доступны, нас к ним не допустили. Что касается конкретно кризисного центра, я хотел спросить их, почему они были в блочном щите управления и не может ли блочный щит вернуться к обычной функциональности», — отметил он.

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Он также подчеркнул, что определенная группа российских военных была выведена с территории станции во время визита МАГАТЭ.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Запорожье МАГАТЭ Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Война России против Украины

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