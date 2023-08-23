На четырех украинских АЭС состоялась ротация миссии МАГАТЭ 23 августа, 17:46 На прошлой неделе на Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой АЭС были успешно проведены ротации экспертов (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

На четырех АЭС Украины была проведена ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий МАГАТЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в среду, 23 августа, в Telegram.

Сообщается, что на прошлой неделе на Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой АЭС были успешно проведены ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.

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«На этой неделе успешно проведена тринадцатая ротация экспертов постоянной мониторинговой миссии на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии России против Украины.