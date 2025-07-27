Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что россияне пытались убить одновременно всех руководителей Сил беспилотных систем

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди , позывной Мадяр, заявил, что россияне на этой неделе пытались убить одновременно всех руководителей этого рода войск.

«Мы оценили вашу попытку грохнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло», — написал он в Facebook.

Также он опубликовал фото с совещания с командирами.

«Командиры Земляк (Феникс), Кирилл Кириллович (К-2), КЛИМА (Птахи Мадяра), Хасан (Рарог) и Ахиллес (Ахиллес). Донбасс. Рабочее совещание, замыслы, анализ-итоги, планирование», — добавил он.

Роберт Бровди (Мадяр) был назначен командующим Силами беспилотных систем в июне 2025 года. До этого он возглавлял бригаду ударных беспилотных авиационных систем Птахи Мадяра.