Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что россияне пытались убить одновременно всех руководителей Сил беспилотных систем

27 июля, 12:41
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди вместе с командирами (Фото: https://www.facebook.com/Brovdi.Art)

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной Мадяр, заявил, что россияне на этой неделе пытались убить одновременно всех руководителей этого рода войск.

«Мы оценили вашу попытку грохнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло», — написал он в Facebook.

Также он опубликовал фото с совещания с командирами.

«Командиры Земляк (Феникс), Кирилл Кириллович (К-2), КЛИМА (Птахи Мадяра), Хасан (Рарог) и Ахиллес (Ахиллес). Донбасс. Рабочее совещание, замыслы, анализ-итоги, планирование», — добавил он.

Роберт Бровди (Мадяр) был назначен командующим Силами беспилотных систем в июне 2025 года. До этого он возглавлял бригаду ударных беспилотных авиационных систем Птахи Мадяра.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Силы беспилотных систем Дроны Роберт Бровди Война России против Украины

