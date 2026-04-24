Командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявил о проблеме с боеприпасами для беспилотников, опубликовав в Telegram соответствующее видео.

В качестве примера Мадяр привел удар по командному пункту подразделения из состава 58-й армии РФ во временно оккупированной Кадиевке Луганской области.

«Просто сравнить первый и второй заходы дрона. Оба БЧ (боевая часть — ред.) по 100 кг. На тот клуб-логово потрачено шесть самолетов. А должно было хватить ровно два для тотального разрушения локации. Четыре же другие Птицы должны были уничтожить еще два аналогичных логова», — отметил Мадяр в описании к опубликованному видео.

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Он отметил, что это не единичный случай и происходит постоянно.

«Господа производители БЧ, к Вам. Может, достаточно парить нам фуфло к дорогостоящим средствам? Это постоянная проблема, иначе я бы не позволил себе о том подсветить публично. Оторвите ваши глаза от подсчетов сверхприбылей и немедленно решайте проблему. Не в кабинетах ведомств, а в общении с подразделениями, которые применяют», — подчеркнул командующий СБС ВСУ.

Мадяр также добавил: «И не провоцируйте, сознательно, хоть и лаконично, предупредил, зная ваши лоббистские способности».

Командующий СБС ВСУ указал, что ему «ни должность, ни погоны не давят».

Он также отметил, что СБС в большинстве случаев использует собственноручно собранные боеприпасы.

«Определенной и разработанной самостоятельно линейки и назначения. 100 тыс. штук ежемесячно. Всех типов, кроме БЧ на middle и deep strike», — сообщил Мадяр, добавив, что для этого не хватает ресурса.

В противном случае, заверил Роберт Бровди (Мадяр), также изготавливали бы самостоятельно.

В марте руководитель подразделения рекрутинга 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем рассказал в интервью NV о том, кого берут, а кому отказывают в подразделении, где ищут профессионалов и чего боятся рекруты.