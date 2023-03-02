Россия не может производить радиолокационные самолеты А-50 — ГУР 2 марта, 23:01 Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Россия не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых, вероятно, был поврежден на белорусском аэродроме Мачулищи.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По словам Юсова, у страны-агрессора РФ всего было около десяти различных модификации самолетов А-50.

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«Другое дело не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами, по состоянию на сегодня, деградировавшая промышленность Российской Федерации не способна», — сказал он.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны. В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.