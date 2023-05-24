Британцы учат украинских военных ремонтировать РСЗО М270: Генштаб ВСУ раскрыл детали

24 мая, 14:02
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РСЗО М270 (Фото:Генштаб ВСУ)

РСЗО М270 (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные проходят специальную подготовку и обучаются ремонтировать и обслуживать реактивные системы залпового огня M270.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, это происходит в рамках учебно-тренировочной операции Орбитал Оружейных Сил Великобритании.

Учебный пакет, предоставленный подрядчиками из Оборонной школы электронной и механической инженерии [DSEME] и 26-го Полка Королевской Артиллерии, предоставляет Вооруженным Силам Украины необходимые навыки, чтобы поддерживать РСЗО в боевом состоянии.

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Навыки и умения, полученные на этом курсе, будут переданы другим воинам Вооруженных Сил Украины по возвращении в Украину.

14 июля первые РСЗО М270 прибыли в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=gZibvDn6_Bo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

M270 MLRS — универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

M270 имеет систему запуска, установленную на гусеничном шасси. Пусковая установка может стрелять разными 227-мм ракетами, в том числе высокоточными, а также баллистическими ракетами малой дальности армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.

Пусковая M270 может быть загружена двумя такими модулями одновременно, что позволяет ему запускать до 12 ракет или две ракеты ATACMS.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Ремонт Война России против Украины Генштаб ВСУ РСЗО M270

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