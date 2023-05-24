Британцы учат украинских военных ремонтировать РСЗО М270: Генштаб ВСУ раскрыл детали 24 мая, 14:02 РСЗО М270 (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные проходят специальную подготовку и обучаются ремонтировать и обслуживать реактивные системы залпового огня M270.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, это происходит в рамках учебно-тренировочной операции Орбитал Оружейных Сил Великобритании.

Учебный пакет, предоставленный подрядчиками из Оборонной школы электронной и механической инженерии [DSEME] и 26-го Полка Королевской Артиллерии, предоставляет Вооруженным Силам Украины необходимые навыки, чтобы поддерживать РСЗО в боевом состоянии.

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Навыки и умения, полученные на этом курсе, будут переданы другим воинам Вооруженных Сил Украины по возвращении в Украину.

14 июля первые РСЗО М270 прибыли в Украину.

M270 MLRS — универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

M270 имеет систему запуска, установленную на гусеничном шасси. Пусковая установка может стрелять разными 227-мм ракетами, в том числе высокоточными, а также баллистическими ракетами малой дальности армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.

Пусковая M270 может быть загружена двумя такими модулями одновременно, что позволяет ему запускать до 12 ракет или две ракеты ATACMS.