Для боевой работы и эвакуации. Энергетические компании Украины закупили 50 американских БТР М113 для пограничников 2 сентября, 16:52 Глава ГПСУ Сергей Дейнеко и министр энергетики Герман Галущенко (Фото:mev.gov.ua)

23 предприятия украинского топливно-энергетического комплекса собрали средства и закупили для нужд Госпогранслужбы (ГПСУ) 50 американских бронетранспортеров М113.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики в субботу, 2 сентября.

По словам министра Германа Галущенко, представители этих компаний откликнулись на запрос руководителя ГПСУ Сергея Дейнеко о помощи 15-й бригаде мобильного пограничного отряда Сталевий кордон. Министр добавил, что к сбору средств привлекались представители различных предприятий — от нефтегазовой до атомной отраслей, а также операторов распределения и газотранспортной системы.

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Глава ГПСУ сообщил, что техника уже находится в зоне боевых действий в Харьковской и Луганской областях.

«Благодаря вам наши ребята получили хорошую мощную технику — американские БТР М113, которые помогают уничтожать врага, а также используются для медицинской эвакуации», — сказал Дейнеко.

Как говорится в сообщении, наибольший вклад в 300 миллионов гривен сделали представители НАЭК Энергоатом. НАК Нафтогаз Украины, ЧАО Укргидроэнерго, ПАО Укрнафта и оператор ГТС Украины предоставили на закупку техники по 100 миллионов гривен каждая.

Бронетранспортер M113 — одна из самых распространенных боевых машин в мире, на вооружении находится с 1960 года, сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях. Нынешняя базовая модель — М113A2MK1.

Инфографика: NV

Вооружение в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительно защиты стрелка в турели. Опционально М113 можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.