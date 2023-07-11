НАБУ сообщило о подозрении нардепу от Слуги народа и ее помощнице 11 июля, 21:53 Людмила Марченко (Фото:Людмила Марченко/Facebook)

Во вторник, 11 июля, действующему народному депутату от партии Слуга народа Людмиле Марченко и ее помощнице объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием за неправомерную выгоду.

Об этом сообщили в НАБУ.

Досудебным расследованием установлено, что Марченко вместе со своей помощницей пообещали мужчине в обмен на взятку в 5300 долларов организовать решение о разрешении на выезд из Украины органом местной военной администрации.

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Также за деньги они обещали внести соответствующие сведения мужчины в информационную систему Шлях.

Затем соучастники организовали обращение от благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА предоставила разрешение гражданину Украины на волонтерский выезд через государственную границу Украины.

Мужчина должен был бы выехать за границу якобы для перевозки гуманитарного груза на территорию Украины.

Получив разрешение, помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств — 2800 долларов США.

НАБУ и САП также опубликовали видео, на котором зафиксированы переговоры фигурантов дела, переписка нардепа с помощницей и момент, на котором нардеп пытается выбросить взятку через забор.

Детектив НАБУ вручил уведомление о подозрении Марченко и ее помощнице. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369−2 УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

НАБУ не называет имя депутата, но, по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о представительнице Слуги народа Людмиле Марченко.

5 июля детективы НАБУ разоблачили помощницу действующего нардепа на получении взятки за внесение данных в систему Шлях.

6 июля пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук прокомментировала обыски у народного депутата и заявила, что Марченко исключат из фракции, если будет доказана вина ее помощницы.

Людмила Марченко — народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

