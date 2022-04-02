«Такого мир еще никогда не видел». Смерть от оружия, голода и жажды, тяжелые бои и надежда на деблокаду — интервью с азовцем о Мариуполе 2 апреля, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь. 2 апреля 2022 года (Фото:t.me/polkazov)

В интервью Радио НВ заместитель командующего полка Азов Святослав Паламарь рассказал, как мариупольцы погибают не только от русского оружия, но и от голода и жажды; с кем воюют украинцы и с какими мыслями раненые бойцы снова и снова идут в бой с врагом.



— Что происходит в Мариуполе? В каком состоянии те, кто еще остался в городе?

— В Мариуполе на виду у всего мира происходит гуманитарная катастрофа и геноцид украинского народа.

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Я не знаю, куда смотрит мир, но с 24 февраля, когда началась война, и с 1 марта, когда город находится в полной блокаде, сюда не заехала ни одна гуманитарная организация с гуманитарным грузом. Лекарств нет, воды нет, еды нет, света нет, тепла нет и мобильная связь не работает.

Мариуполь разрушен больше чем на 90%. Жилищный фонд практически разбит; больницы, роддома, детские сады, культурные места разрушены или полуразрушены. Либо больницы захвачены террористическими войсками Путина, и там держат заложников.

Ситуация тяжелая. Мы благодарим за поддержку, за то, что Мариуполь на повестке дня у многих, но я призываю чиновников высшего ранга, политиков, европейцев, для которых важнейшим является жизнь граждан, набраться мужества и приехать сюда со спасательной миссией.

Думаю, вы понимаете, что руками приподнять тяжелые бетонные плиты невозможно. Под завалами находятся люди. Их нужно оттуда освобождать, потому что каждый день – это сотни жизней.

Люди умирают от голода, от жажды. Люди не могут выйти на поверхность. По состоянию на сегодняшний день в городе стоит определенный запах. Много стихийных захоронений.



Местный житель Павел стоит у могилы своего друга Игоря, погибшего при обстреле Мариуполя. 30 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Много люди, которые сгорели заживо во время "спецопераций", которыми кичится Россия. Когда по городу наносились артиллерийские удары Солнцепеком, погибли многие гражданские — сгорели живьем. Эти люди до сих пор не похоронены.

Здесь много такого, что нужно зафиксировать. Здесь много такого, о чем нужно сказать. Здесь много того, что должны делать международные миссии в таких случаях — фиксация и передача [доказательств] этих преступлений.

Чем дольше некоторые части Мариуполя будут под временной оккупацией российских войск, наемников, коллаборантов, тем меньше преступлений нам удастся зафиксировать, и тем больше людей они перевезут на территорию России.

Эвакуированные из Мариуполя и Мелитополя приехали в Запорожье. 1 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Stringer

— Можете ли вы рассказать, какой характер действий сейчас? В Мариуполе идут уличные бои?

— В городе идут тяжелые уличные бои за каждый дом, за каждую квартиру, улицу и квартал. Бои в окруженном Мариуполе с 1 марта, где наши военнослужащие полка Азов, морская пехота, Государственная пограничная служба, бойцы Национальной гвардии и другие фанатично, мужественно защищают и воюют.

Каждый день уничтожается техника оккупантов, до сотни пехоты. Недавно мы уничтожили танк коктейлями Молотова. За сегодняшний день уничтожены две боевые машины пехоты.

Их силы чрезвычайно больше наших. Мы ценим каждого солдата, военнослужащего, чего не скажешь о тактике ведения войны со стороны нашего противника.

Они засыпают человеческим мясом, отправляют в бой неподготовленных мобилизованных коллаборантов из временно оккупированной Донецкой и Луганской области, посылают бывших преступников с Кавказа, так называемых добровольцев из России. Дают им четыре магазина, автомат; не дают им даже бронежилеты и посылают на наши позиции. А позже засыпают в хаотическом порядке весь город артиллерийскими ударами из систем разного калибра, постоянно обстреливают корабельной авиацией, на город сбрасывают авиационные бомбы каждые 10-20 минут. Такого, вероятно, мир еще никогда не видел. Плюс баллистические ракеты.

Мариуполь, 1 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Stringer

— Как Украина может помочь Мариуполю?

— Каждый военнослужащий, уже получивший несколько ранений, идет в бой с надеждой. Уже 37 день войны наши военные надеются на то, что операция по деблокаде спланирована и будет реализована.

Мы понимаем и знаем, что есть много желающих (бывших военнослужащих с опытом боевых действий, нынешних военнослужащих), которые охотно придут сюда на деблокаду.

Вопрос только в организации. Этот вопрос не к нам, а к старшему начальнику – они планируют, разрабатывают. Мы живем надеждой, но не перестаем каждый день уничтожать вражескую орду.

Мы будем сражаться до последнего. Но если мы упадем, что будет с гражданскими? Под действием эйфории, наркотиков, алкоголя [будет] то, что они уже совершают, но умножьте это на тысячу и вы будете иметь все те преступления. И это XXI век.

— Среди сил, которые бросают на вас, есть наемники. Кадыров хвастается, что был в Мариуполе. Вам об этом что-нибудь известно?

— Они выполняют роль больше заградительных отрядов; роль страшилки для их пропаганды, а она работает только на них.

Для нас любые военнослужащие, пришедшие на нашу землю — с Кавказа или с другой точки планеты — враг. Наша задача его уничтожить.

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