Сергей Новиков

Старший начальник смены теплоэлектростанции ДТЭК Энерго

Андрей Тоюнда

Руководитель центра по ремонту и эксплуатации линий ДТЭК Киевские электросети

После того, как враг начал обстреливать инфраструктурные объекты, пытаясь оставить Украину без тепла и света, на борьбу с ним выступили ремонтные бригады отечественных энергетиков, в частности, специалисты ДТЭК. В рекордно малые сроки, а иногда рискуя жизнью, они возвращают стране необходимое.



Так, Сергей Новиков, начальник смены теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, со своей командой нередко прибывают на изуродованные объекты первыми, вместе со службами ГСЧС, и, несмотря на риск для жизни, фактически под обстрелами, не только быстро и профессионально пытаются отремонтировать повреждения, но и помогают спасателям. Зная принципы работы оборудования и схемы питания, Новиков иногда сам координирует работу спасателей, проводя их наиболее безопасными маршрутами к месту попаданий.Его коллега Андрей Тоюнда, более 20 лет работающий в энергетике, признается, что непросто выходить на ремонт линии, когда рядом вражеский обстрел. Впрочем, бывает, что так выглядят его рабочий день.



«В это переломное для страны время мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить жителям Киева и области комфортные условия пребывания в убежищах и домах, — говорит Тоюнда. — И делаем все, чтобы свет, наконец, победил тьму».