Мы называем имена Людей НВ 2022. Это 32 соотечественника, которые в этом году были двигателями прогресса страны, украинцы, чьи поступки и решения способствуют победному завершению войны. Редакция как раньше, так и теперь считает Людей НВ своими единомышленниками — поддерживающими демократические свободы, принципы справедливости и прогресс.
В этом году список Людей НВ как никогда велик — так сложился год, что на это звание может претендовать почти полстраны. Впрочем, редакция нашла смелость выбрать тех, чьи действия считает самыми показательными, без этих соотечественников 2022-й был бы другим.
Итак, на этот раз мы отмечаем в первую очередь военных, волонтеров, медиков, а также представителей других сфер. Впервые за восемь лет существования проекта среди отмеченных президент Украины. И хотя НВ всегда относился к власти критически, впрочем, на этот раз мы не смогли не отметить весомый вклад Владимира Зеленского в победу.
Експертна рада