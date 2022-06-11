Люди НВ 2022

в год войны

Мы называем имена Людей НВ 2022. Это 32 соотечественника, которые в этом году были двигателями прогресса страны, украинцы, чьи поступки и решения способствуют победному завершению войны. Редакция как раньше, так и теперь считает Людей НВ своими единомышленниками — поддерживающими демократические свободы, принципы справедливости и прогресс.

В этом году список Людей НВ как никогда велик — так сложился год, что на это звание может претендовать почти полстраны. Впрочем, редакция нашла смелость выбрать тех, чьи действия считает самыми показательными, без этих соотечественников 2022-й был бы другим.

Итак, на этот раз мы отмечаем в первую очередь военных, волонтеров, медиков, а также представителей других сфер. Впервые за восемь лет существования проекта среди отмеченных президент Украины. И хотя НВ всегда относился к власти критически, впрочем, на этот раз мы не смогли не отметить весомый вклад Владимира Зеленского в победу.

За героизм и умение профессионально уничтожать врага

Кирилл Верес

Майор, командир подразделения К2 54-й отдельной мехбригады, Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого
Кирилл Верес в 2015-м вместе с товарищами брал в плен под Счастьем кадровых офицеров ГРУ РФ, которых впоследствии обменяли на Надежду Савченко. В дальнейшем майор воевал в зоне ООС, где и продолжил бить россиян с началом полномасштабного вторжения. В середине марта 2022-го именно Верес организовал удачную оборону Марьинки в Донецкой области, и уже в начале апреля получил звание Героя Украины. Теперь его подразделение воюет неподалеку от Бахмута.

За то, что, защищая Мариуполь, стали образцом мужества для всей страны и мира

Денис Прокопенко

Командир отдельного отряда спецназа Азов, Герой Украины

Сергей Волынский

И.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Герой Украины
Их объединил и сделал героями современной Украины меткомбинат Азовсталь — последнее место организованного военного сопротивления россиянам в Мариуполе, крупном промышленном городе-порте Донецкой области. Именно Сергей Волынский и Денис Прокопенко руководили действиями окруженных в подземельях завода-гиганта подразделений и обращались к мировому сообществу за помощью. Героическая битва азовцев и морпехов за Мариуполь и Азовсталь, олицетворением которой стали оба командира, продолжалась с 24 февраля по 20 мая 2022 года и закончилась только после приказа высшего руководства государства прекратить сопротивление, чтобы сохранить жизни личного состава. Волынский и Прокопенко, которые вышли из Азовстали, попали в плен к россиянам, а впоследствии были интернированы вместе с еще тремя офицерами в Турцию.

За победы в небе

Вадим Ворошилов

Майор Воздушных сил ВСУ
Летчик Вадим Ворошилов взял позывной Karaya неслучайно — такой же позывной был у знаменитого аса Второй мировой войны Эриха Хартмана. Теперь и у Ворошилова в Воздушных силах Украины стойкая репутация одного из самых результативных отечественных пилотов-истребителей.

10 октября во время массированного обстрела Украины он сбил две крылатые ракеты, а через два дня — пять дронов-камикадзе, два из них — над Винниччиной. Впрочем, во время этого вылета пилот понял, что его самолет подбит, а он ранен, и принял решение катапультироваться. Ворошилов отвел самолет от населенных пунктов, а сам приземлился в нескольких километрах от него. Пилоту удалось дойти до подворья местных жителей и попросить вызвать ему скорую. Сейчас он поправляется.

Ворошилов получил звание Героя Украины.

За научные достижения глобального уровня

Марина Вязовская

Математик
В 2016-м украинская математик Марина Вязовская сделала одно из важнейших открытий в комбинаторной геометрии — первой из ученых элегантно решила задачу по эффективной упаковке шаров в 8-мерном пространстве, над которой ее коллеги бились уже более 400 лет. За эту прорывную работу в июле этого года 37-летняя профессор Федеральной политехнической школы Лозанны получила Медаль Филдса — одну из самых престижных наград в мире математики. Вязовская стала второй женщиной в истории премии и вторым представителем Украины, получившим ее. На церемонии награждения она обратилась ко Всемирному конгрессу математиков с речью, в которой рассказала о преступлениях российских оккупантов на ее родине и о намерении передать призовой фонд в поддержку Украины. Саму же Медаль Филдса украинка добавила к немалому списку других престижных наград в области математики, вроде премий Салема и Математического института Клея.

За продвижение украинского кино в мире

Марина Эр Горбач

Режиссер, автор ленты Клондайк
В этом году киевская режиссер и член европейской киноакадемии Марина Эр Горбач заставила мир говорить об Украине не только в военном, но и в культурном контексте — ее четвертая полнометражная лента Клондайк получила сразу несколько наград от престижных кинематографических площадок и попала в лонг-лист премии Оскар-2023.

Работа о жизни семьи из Донбасса на фоне начала вторжения РФ 2014-го и крушения пассажирского самолета рейса MH17, сбитого из российского ЗРК Бук, стала первым отечественным игровым фильмом, попавшим в конкурсную программу Sundance — главного фестиваля независимого кино в США. Там за нее Эр Горбач получила награду за лучшую режиссуру. Далее последовали победы на Международном кинофестивале в Сиэтле, на 33-м Кинофестивале Анкары и на 63-м Международном кинофестивале Салоник, а также пять наград канадского Hamilton Film Festival. Уже 21 декабря Клондайк посостязается с другими иностранными фильмами за место в оскаровском шорт-листе.

За привлечение мирового сообщества к помощи Украине

Ярослава Гресь

Соучредительница агентства Gres Todorchuk PR
Продвижение культурных и социальных проектов всегда было профессией Ярославы Гресь, а с началом полномасштабного вторжения она превратилась в пиарщицу целой страны. В мае соучредительница Gres Todorchuk PR стала куратором государственной фандрейзинговой платформы UNITED24, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский для сбора пожертвований от мирового сообщества в помощь Украине. Опытная пиарщица вовлекла в процесс звезд глобального уровня, и они стали послами платформы. Это, в частности, экс-футболист Андрей Шевченко, историк Тимоти Снайдер, астронавт Скотт Келли, певица Барбра Стрейзанд, актер Лиев Шрайбер, поп-группа Imagine Dragons и грузинская кутюрье Демна Гвасалия, креативный директор культового дома моды Balenciaga.Еще один удачный проект Гресь в рамках UNITED24 — продажа браслетов из произведенного до войны заводом Азовсталь металла: они разошлись по 43 странам и принесли 94 млн грн на беспилотники для первого в мире флота морских дронов.

Ще один вдалий проєкт Гресь в рамках UNITED24 – продаж браслетів із виробленого до війни заводом Азовсталь металу: вони розійшлись 43 країнами і принесли 94 млн грн. на безпілотники для першого у світі флоту морських дронів.

За руководство страной в самое тяжелое для нее время

Владимир Зеленский

Президент Украины
Пошел ли бы в президенты успешный шоумен и продюсер Владимир Зеленский, если бы знал, что именно он окажется у руля страны в самое тяжелое для нее время? Скорее всего, что нет. Впрочем, он стал президентом, началась большая война, и теперь до 90% украинцев считают, что Зеленский хорошо справляется со своими обязанностями.

Среди величайших его достижений — то, что в трудную минуту практически все мировые демократии протянули Украине руку помощи, в первую очередь — в виде оружия. В значительной степени тому способствовали его обращения и речи на международных площадках, в которых он открывал миру страшную правду о событиях в Украине и требовал поддержки, не прибегая к излишней дипломатичности.

Особую популярность Зеленскому внутри страны принесли его ежедневные обращения к согражданам, ведь соотечественники увидели лидера, который откровенно говорит о самом важном и поддерживает их.

За медицинскую помощь в зоне боевых действий

Яна Зинкевич

Основательница и командир медицинского батальона Госпитальеры, народная депутат от Европейской солидарности
Более восьми лет Яна Зинкевич возглавляет основанный ею волонтерский медицинский батальон Госпитальеры, который оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских защитников и гражданских из зоны боевых действий, а также занимается их реабилитацией. За это время парамедики батальона спасли тысячи жизней на самых горячих участках фронта.В настоящее время на передовой работают более 360 представителей медбата. Были они весной и в окруженном Мариуполе. Одна из них — Екатерина Полищук с позывным Пташка — поразила соцсети своим пением из бомбоубежища Азовстали, впоследствии попала в российский плен, а осенью во время обмена вернулась в Украину.

Между тем, Зинкевич, имея статус депутата Верховной Рады, где она возглавляет подкомитет военной медицины, не оставляет волонтерскую деятельность и собирает средства на ремонт медтехники, медикаменты, комплекты теплой одежды и амуницию, а также продолжает руководить медбатом. В апреле основательница Госпитальеров стала заместителем командующего Украинской добровольческой армией.

За организацию эвакуационных и дипломатических рейсов в условиях войны

Александр Камышин

Глава правления Укрзализныци
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прекратились авиаперелеты. Следовательно, охваченная войной страна для транспортировки и перевозки беженцев, гуманитарной помощи и вооружения полностью положилась на свою наземную транспортную систему, в частности, на железную дорогу. И перед Александром Камышиным, главой правления Укрзализныци (УЗ), встала задача обеспечить стабильную и безопасную работу национального перевозчика в условиях войны. С тех пор УЗ из опасных и прифронтовых районов страны эвакуировала более 4 млн человек, из которых более 1 млн — дети, да еще и 112 тыс. домашних любимцев.

Еще одним важным направлением работы команды Камышина неожиданно стала дипломатия: именно УЗ специальным поездом возит от польской границы в Киев (и обратно) дружественных Украине представителей Запада — руководителей ЕС, премьеров, президентов, артистов. С легкой руки руководителя компании такие рейсы — а их уже насчитывается более 200 — получили название Железная дипломатия. Среди пассажиров УЗ были госсекретарь США Энтони Блинкен, тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, а также успешные бизнесмены и знаменитости — Ричард Бренсон и легендарные Боно и Эдж из U2.

За непреодолимый оптимизм и успешное руководство регионом, бывшим долгое время форпостом юга Украины

Виталий Ким

Глава Николаевской областной военной администрации
Бывший предприниматель и уроженец Николаева Виталий Ким в 2019 году присоединился к команде Владимира Зеленского, а уже осенью 2020-го стал руководить родной областью. Но настоящая известность пришла к Киму с началом полномасштабной войны. Николаев превратился в последнюю баррикаду на пути врага с юга к Одессе и центру Украины, и губернатору пришлось решать многие вопросы, которые до этого были ему незнакомы. Делал и делает это Ким упорно, да еще и регулярно записывает видеообращения, в которых суровая обыденность войны переплетается с бодрой уверенностью в победе.

Губернатор стал героем многих мемов и теперь ассоциируется у украинцев со своей фирменной фразой «Доброго вечора, ми з України!».

За успешную борьбу с врагом на самых горячих участках фронта

Петр Кузык

Командир батальона Свобода
Киевлянин Петр Кузык когда-то занимался бизнесом и политикой, даже руководил столичным Деснянским районом. Но с начала 2014 г. в его жизнь вошла война. Сначала Кузык воевал против россиян на востоке, в составе добробата Карпатська Січ, а с первых дней полномасштабного вторжения возглавил батальон Свобода. Тот начал действовать под Киевом, а затем уже в составе Нацгвардии подразделение оказалось на Донбассе. Там Кузык и его подчиненные неизменно оказываются в самых ожесточенных местах: в конце весны и начале лета они защищали Северодонецк, а теперь держат фронт в районе Бахмута.

За донесение до мира правды о войне

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины
Этот глава украинского МИД отличается от всех своих предшественников: с президентами и правительствами других стран он разговаривает не как представитель страны третьего мира, страдающей из-за долгов и коррупции, а как один из лидеров мужественного государства, которое держит на своих плечах мир, как минимум в Европе. И его откровенные, а иногда резкие речи действуют: Кулебе и его ведомству удалось не только донести до большинства мировых лидеров правду о войне, развязанной Россией в Украине, но и убедить в необходимости их помощи, в первую очередь — военной.

За спасительную силу духовности

Саид Исмагилов

Водитель-стрелок экипажа парамедиков Хоттабыч
Еще год назад Саида Исмагилова в Украине знали как муфтия Духовного управления мусульман Украины Умма. Однако с началом великой войны он сменил религиозное облачение на военную форму. Первоначально Исмагилов стал капелланом мусульман в киевской терробороне и активно занимался волонтерской деятельностью и эвакуацией людей из Киевщины. А уже в июне сложил полномочия муфтия и уехал на восточный фронт в качестве водителя-стрелка экипажа парамедиков. Сегодня он спасает жизнь раненых бойцов, вывозя их из самых опасных участков фронта.

За защиту родины

Всеволод Кожемяко

Харьковский предприниматель, волонтер, командир
Известный отечественный агробизнесмен с состоянием в $100 млн Всеволод Кожемяко с 2014 года активно помогал Харькову сохранять украинскую идентичность и бороться против пророссийских сил. Он системно поддерживал и обеспечивал бойцов и подразделения сил АТО-ООС. 24 февраля бизнесмен создал в Харькове и возглавил добровольческое подразделение Хартия. Тот защищал свой город, а затем участвовал в контрнаступлении и вышел в конце концов на границу с РФ. Но это не стало для Кожемяко концом войны — он настроен бороться до полной победы над врагом.

За эффективный краудфандинг в пользу ВСУ

Игорь Лаченков

Автор Telegram-канала Лачен пишет
Сегодня ТГ-канал Лачен пишет, созданный 23-летним блогером из Днепра Игорем Лаченковым, имеет более 1 млн подписчиков и стал одним из главных украинских источников оперативной информации о войне в соцсетях. Хотя в начале вторжения, когда днепрянин сосредоточился на этом деле, у канала было только 50 тыс. постоянных читателей. Успех пришел благодаря оперативности и предоставлению проверенной информации. Сейчас у Лаченкова есть и новое направление деятельности — краудфандинг на нужды ВСУ. И демонстрирует и здесь высокую эффективность. К примеру, вместе с Благотворительным фондом Сергея Притулы он за три дня насобирал 600 млн грн на четыре турецких беспилотника. И это далеко не единственный успешный кейс: на октябрь Лаченков суммарно аккумулировал на армию более 228 млн грн.

За создание фотолетописи войны

Евгений Малолетка

Фотограф Associated Press

Мстислав Чернов

Видеограф Associated Press
20 дней — именно столько понадобилось украинским репортерам из крупнейшего американского информагентства Associated Press, чтобы показать мировые преступления, которые совершали российские оккупанты в блокадном Мариуполе в первый месяц вторжения. Евгений Малолетка и Мстислав Чернов, материалы которых неоднократно публиковали CNN, BBC, New York Times, Washington Post, прибыли в Мариуполь по редакционному заданию от АР в ночь на 24 февраля. И уже к утру оказались в водовороте событий: следующие три недели журналисты фиксировали последствия массированных российских обстрелов жилых кварталов, страшные жертвы среди гражданских и работу врачей.

Благодаря украинским репортерам мир увидел реальную картину того, что происходило в то время в почти изолированном городе. Самые известные кадры оттуда — фоторепортаж из родильного отделения обстрелянной городской больницы № 3, облетевший все крупнейшие издания планеты.

В середине марта журналисты покинули город через гуманитарный коридор, но продолжили рассказывать об увиденном на всех возможных медийных площадках. За свою работу в Мариуполе оба репортера были удостоены многих престижных профессиональных наград, среди которых Международная журналистская премия имени Джеймса Найта и премия За свободу прессы от Репортеров без границ.

За непрекращающуюся борьбу за права человека и получение первого украинского Нобеля

Александра Матвийчук

Глава Центра гражданских свобод
Центр гражданских свобод (ЦГС), возглавляемый 39-летней Александрой Матвийчук, в этом году стал первым представителем Украины, официально получившим Нобелевскую премию мира. Эта организация защищает права человека посредством масштабных инициатив, к которым приобщаются тысячи людей. Среди самых известных проектов Матвийчук — инициатива Евромайдан SOS, оказывавшая правовую помощь протестующим, и глобальная акция Save Oleg Sentsov, благодаря которой из российского заключения освободили украинского режиссера Олега Сенцова и еще 34 политических заключенных. Теперь команда ЦГС пытается вернуть домой сотни украинцев, которые были похищены, взяты в плен и незаконно осуждены РФ во время войны.

За победы над тьмой

Сергей Новиков

Старший начальник смены теплоэлектростанции ДТЭК Энерго

Андрей Тоюнда

Руководитель центра по ремонту и эксплуатации линий ДТЭК Киевские электросети
После того, как враг начал обстреливать инфраструктурные объекты, пытаясь оставить Украину без тепла и света, на борьбу с ним выступили ремонтные бригады отечественных энергетиков, в частности, специалисты ДТЭК. В рекордно малые сроки, а иногда рискуя жизнью, они возвращают стране необходимое.

Так, Сергей Новиков, начальник смены теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, со своей командой нередко прибывают на изуродованные объекты первыми, вместе со службами ГСЧС, и, несмотря на риск для жизни, фактически под обстрелами, не только быстро и профессионально пытаются отремонтировать повреждения, но и помогают спасателям. Зная принципы работы оборудования и схемы питания, Новиков иногда сам координирует работу спасателей, проводя их наиболее безопасными маршрутами к месту попаданий.Его коллега Андрей Тоюнда, более 20 лет работающий в энергетике, признается, что непросто выходить на ремонт линии, когда рядом вражеский обстрел. Впрочем, бывает, что так выглядят его рабочий день.

«В это переломное для страны время мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить жителям Киева и области комфортные условия пребывания в убежищах и домах, — говорит Тоюнда. — И делаем все, чтобы свет, наконец, победил тьму».

За несокрушимость и преданность

Юлия Паевская (Тайра)

Волонтерка, парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры
В 2014-м Юлия Паевская основала добровольческое медицинское подразделение Ангелы Тайры, спасшее тысячи жизней мирных жителей и раненых военнослужащих на Донбассе. Сама она два года прослужила в ВСУ в должности командира эвакуационного отделения 61-го мобильного госпиталя. А с началом полномасштабной войны Паевская помогала военному госпиталю №555 в Мариуполе. Во время эвакуации гражданских из окруженного полумиллионного города она попала в руки оккупантов. В плену Тайре пришлось пережить допросы и пытки захватчиков, угрожавших ей даже расстрелом.

Только через три месяца благодаря чрезвычайной поддержке и борьбе сотен людей в Украине и мире известную волонтеркуа освободили из плена. С этого времени Паевская стала послом Украины в мире: на международных площадках она рассказывает о войне и призывает мировых знаменитостей присоединиться к освобождению украинцев из российского плена. Осенью волонтерка выступила перед Хельсинкской комиссией США с резонансными показаниями, в которых рассказала о военных преступлениях и пытках российских захватчиков.

ЗА ОБОРОНУ КИЕВА В ВОЗДУХЕ И СИЛУ ДУХА В ПЛЕНУ

Иван Пепеляшко

Алексей Чиж

Украинские военные пилоты
С 2014 года пилоты военного вертолета Алексей Чиж и Иван Пепеляшко воевали с россиянами на Донбассе, защищая восток страны. С началом полномасштабной войны оба пилота продолжили делать свое благородное дело, но теперь им пришлось прикрывать Киев. Экипаж, в котором Чиж был командиром, а Пепеляшко — штурманом, успел выполнить несколько опасных задач, пока 8 марта враг не подбил их вертолет. Пилоты чудом остались живы, однако с многочисленными ранениями были захвачены в плен и вывезены в Россию. Военных удерживали там больше месяца, подвергая жестоким пыткам. В апреле Украине удалось вернуть офицеров. Несмотря на все пережитое, Пепеляшко и Чиж сохранили боевой дух и надеются после реабилитации вернуться к привычному делу.

За поддержку украинской армии

Сергей Притула

Ведущий и волонтер, основатель Благотворительного фонда Притулы
До начала полномасштабного российского вторжения Сергей Притула был хорошо известен украинцам как шоумен, политик и волонтер. Сегодня же последняя из его ипостасей стала главной — теперь для всех украинцев фамилия «Притула» ассоциируется с крупнейшими проектами, направленными на помощь ВСУ. Его благотворительный фонд за три дня собрал средства на четыре турецких беспилотника Байрактар, приобрел доступ к спутникам финской компании ICEYE для осуществления космической разведки, и за полтора суток аккумулировал 236 млн грн на 60 британских БТРов Spartan. Харизма и медийная активность помогли Притуле за все время полномасштабной войны привлечь на нужды армии более 3,5 млрд грн.

За активную жизненную позицию и неутомимую помощь фронту

Антон Сененко

Ученый и волонтер
В первые месяцы полномасштабного российского вторжения Антон Сененко, популяризатор украинской науки и сотрудник Института физики НАН Украины, вместе с товарищем Андреем Пивнем, рискуя жизнью, эвакуировали людей из Ирпеня и других городов Киевщины, где продолжались боевые действия. После деоккупации региона оба сфокусировали свою работу на помощи военным и гражданским на восточном и южном фронтах, для чего основали волонтерскую организацию Гуркит. Вместе с единомышленниками Сененко пытается снабжать бойцов всем необходимым — генераторами, тепловизорами, дальномерами, дронами, пикапами и джипами. Ученый в шутку себя называет «Новой почтой, которая доезжает прямо до передка».

За ориентированность государственного сервиса на клиентов даже во время войны и знаменитую серию марок

Игорь Смилянский

Генеральный директор Укрпочты
Игорь Смилянский руководит Укрпочтой уже шесть лет, и за это время его усилиями постсоветский монстр-гигант превратился в современную сеть доставки с хорошим сервисом и приемлемыми ценами, которая не дает спокойно спать частным конкурентам. Теперь Укрпочта занимается самыми разными почтовыми пересылками не только внутри страны, но и за рубежом, а также предоставляет финансовые услуги, в частности совершает международные денежные переводы.

Особую популярность национальному оператору принесла серия марок военного времени, начавшаяся с знаковой марки Русский военный корабль… ВСЕ! Тематические марки вызвали большой ажиотаж среди украинцев, еще и принесли неплохие деньги Укрпочте.

За оборону Киева и блестящее контрнаступление на Харьковщине

Александр Сырский

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, Герой Украины
Александр Сырский попадет в будущие учебники украинской истории за два дела. Именно он в начале полномасштабной войны руководил обороной Киева и заставил россиян, численность которых на этом направлении в 12 раз превышала силы украинских защитников, даже не отступить, а бежать назад, в РФ. А потом генерал-полковник руководил контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, во время которой фронт оккупантов фактически посыпался, — остановиться они смогли только в Луганской области. При этом в биографии Сырского достаточно других важных событий: он, например, руководил силами АТО и возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ.

За стремление вернуть Крым и защиту украинских граждан на полуострове

Тамила Ташева

Постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым
Украинская крымскотатарская правозащитница и волонтерка Тамила Ташева сегодня возглавляет Представительство президента Украины в Крыму, непосредственно находящийся на связи с украинской общиной полуострова институт. А поскольку благодаря усилиям ВСУ надежда вернуть Крым в ближайшее время становится все более реальной, то работа Ташевой становится все более важной.

Сегодня она с коллегами борется за права украинских граждан Крыма, представительство фиксирует преступления, совершаемые россиянами на территории полуострова, постоянно мониторит ситуацию на полуострове, занимается деятельностью международной инициативы Крымской платформы, оказывает правовую и административную помощь крымчанам и отстаивает на международных площадках жизнь и достоинство украинских политзаключенных в Крыму.

За то, что создал гимн сопротивления российской агрессии

Андрей Хлывнюк

Музыкант, лидер группы Бумбокс
В первые дни российского вторжения Андрей Хлывнюк, лидер группы Бумбокс, благодаря нескольким рифмованным строфам навсегда попал в историю. Тогда он, присоединившись к киевской ТРО и патрулируя улицы Киева, с автоматом в руках и на фоне опустевшей Софийской площади а капелла спел куплет гимна сечевых стрельцов 1914 года — Ой у лузі червона калина. Уже в день появления этого видео в публичном доступе слова «А ми нашу Україну розвеселимо» повторяли за Хлывнюком сотни тысяч украинцев, а в дальнейшем миллионы, от обычных людей до звезд. Впоследствии тренд распространился и за пределы Украины — его даже подхватила легендарная британская группа Pink Floyd, выпустившая кавер Hey, Hey, Rise Up! с вокалом Хлывнюка. Сам музыкант продолжает нести военную службу и время от времени гастролирует по зарубежным площадкам, собирая деньги для обеспечения бойцов на фронте.

За силу духа

Юрий Черноморец

Доктор философских наук, профессор кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова, волонтер
Один из самых известных украинских религиоведов Юрий Чорноморець годами разоблачал антихристианские ценности Русской православной церкви и ее патриарха Кирилла, а также способствовал развитию богословия в Украине. 24 февраля он взял в руки оружие и пошел защищать страну в составе Голосеевской ТРО Киева, а затем стал снайпером, участвовал в боях по освобождению Киевской области. Затем его подразделение забросили в тыл врага на территорию зоны отчуждения вокруг ЧАЭС, и там Черноморец получил дозы радиации, не совместимые с последующей военной службой. Сегодня он — заметный украинский волонтер, собирающий средства на лучшие винтовки для украинских снайперов.

За системную и мощную помощь армии

Тарас Чмут

Руководитель фонда Повернись живым
Структура, возглавляемая Тарасом Чмутом, собрала за время полномасштабной войны более 5 млрд грн. И пустила их на закупку не спальников или одежды, а настоящего вооружения. Речь идет о фонде Повернись живым, который, в частности, приобрел за $16,5 млн беспилотный комплекс Bayraktar TB 2.С фондом сейчас напрямую сотрудничают Минобороны, ВСУ, ГУР. Во многом это заслуга именно Чмута, бывшего морпеха и участника ООС на Донбассе. Он присоединился к фонду, который основал в 2014 году Виталий Дейнега, четыре года назад. А когда последний ушел, взялся руководить проектом, который с 2020-го превратился в настоящий конвейер для выявления, оценки и удовлетворения ключевых потребностей армии. Недавно Чмуту даже пришлось выступать в Конгрессе США — так далеко и высоко вознесли волонтерские дела выпускника Института астронавигации Национального авиационного университета.

За открытие украинской культуры миру

Владимир Шейко

Генеральный директор Украинского института
4 декабря с одной из самых престижных сцен мира — сцены Карнеги Холла в Нью-Йорке — звучала мелодия Щедрика (Carol of the Bells), новогодней композиции известного в Украине и несправедливо неизвестного в мире украинского композитора Николая Леонтовича. В 2022 году Щедрик отмечает столетний юбилей. Торжественный концерт, посвященный этой дате, украинской культуре и истории украинского сопротивления вели оскароносный режиссер Мартин Скорсезе и голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига.

Столетие Щедрика в Нью-Йорке — лишь один из многих проектов Украинского института, государственного института, представляющего миру украинскую культуру и формирующего международный имидж Украины. Во время войны институт ведет свое культурное сражение за возможность показать уникальность отечественной культуры, которую раньше поглощала или апроприировала советская, а впоследствии русская культура. За этот год институт осуществил несколько важных и громких проектов. Среди них — Открытки из Украины, визуальный проект, показывающий миру, как российская военная агрессия ежедневно искажает и превращает в пожарища памятники украинской культуры, культурный сезон Украина-Британия, а также первые академические онлайн-курсы на международной платформе Udemy по истории украинской культуры и истории Крыма.

Експертна рада

Щоб сформувати перелік найвпливовіших військових, НВ поцікавився думкою 15 авторитетних експертів
Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

Борислав Береза, ексвійськовослужбовець Збройних сил України

Тарас Березовець, офіцер Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Збройних сил України

Олена Білозерська, офіцерка Збройних сил України

Олександр Данилюк, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України

Олег Жданов, військовий експерт

Павло Казарін, журналіст, солдат Збройних сил України

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив
Всеволод Кожемяко, командир добровольчого підрозділу Хартія, генеральний директор групи компаній Агротрейд, засновник благодійного фонду Україна ХХІ

Анатолій Октисюк, співзасновник і політичний аналітик центру Дім демократії

Леонід Остальцев, командир роти Софія, батальйону ТОР патрульної поліції України, власник VeteranoPizza, засновник VeteranoGroup

Юлія Паєвська, волонтерка, парамедик, командир підрозділу Янголи Тайри

Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента

Віталий Шабунін, голова правління Центру протидії корупції

Петро Шевченко, журналіст НВ Бізнес, солдат Збройних сил України

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Фото: Кирило Буданов - USA TODAY via Reuters; Олег Гончарук - 128 ОГШБ; Валерій Залужний - REUTERS/Gleb Garanich; Андрій Ковальчук - Леонід Шрайбікус; Роман Костенко - DR; Петро Кузик – ВО Свобода; Юрій Лебідь - НГУ; Сергій Літвінов – Олександр Яценко; Ганна Маляр - DR; Валерій Маркус - DR; Дмитро Марченко - DR; Максим Миргородський - ЖОР; Олег Мікац - МОУ; Сергій Наєв - ООС; Олексій Неїжпапа - МОУ; Віктор Ніколюк - ДЕСНА; Микола Олещук - Командування Повітряних Сил ЗСУ; Денис Прокопенко - AZOV; Олексій Резніков - U.S. Embassy Kyiv Ukraine; Павло Розлач - МОУ; Олександр Сирський - Сухопутні війська ЗСУ; Вадим Сухаревський - МОУ; Ігор Танцюра – Олександр Медведєв; Сергій Шаптала - ЗСУ; Руслан Шевчук - Арсен Федосенко.
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