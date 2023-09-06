«В окружении Путина есть разные люди». Россияне готовы помогать осуществлять атаки по территории РФ — Мусиенко 6 сентября, 14:10 NV Премиум Момент уничтожения Ил-76 на аэродроме в Пскове (Фото:Скриншот видео / t.me/ssternenko)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV объяснил, как связаны атаки по военным объектам на территории России и люди из окружения диктатора Путина.

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований

Атаки по территории России, мне кажется, будут иметь тенденцию к наращиванию. Есть основания так считать.

Очевидно, есть часть людей вокруг Путина, которые готовы в этом способствовать и помогать Украине. И это, в конце концов, хорошо. Они преследуют свои цели, конечно, внутриполитические. Это не значит, что их можно назвать нашими друзьями, нет. Но какие-то ситуативные интересы они преследуют, и они с нашими совпадают.

Видео дня

Я думаю, что эти атаки будут только увеличиваться.

Насколько это приведет к выводу из строя всей российской стратегической авиации или ее большого количества? Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше.