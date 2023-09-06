«В окружении Путина есть разные люди». Россияне готовы помогать осуществлять атаки по территории РФ — Мусиенко

6 сентября, 14:10
NV Премиум
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Момент уничтожения Ил-76 на аэродроме в Пскове (Фото:Скриншот видео / t.me/ssternenko)

Момент уничтожения Ил-76 на аэродроме в Пскове (Фото:Скриншот видео / t.me/ssternenko)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV объяснил, как связаны атаки по военным объектам на территории России и люди из окружения диктатора Путина.

Александр Мусиенко

руководитель Центра военно-правовых исследований

Атаки по территории России, мне кажется, будут иметь тенденцию к наращиванию. Есть основания так считать.

Очевидно, есть часть людей вокруг Путина, которые готовы в этом способствовать и помогать Украине. И это, в конце концов, хорошо. Они преследуют свои цели, конечно, внутриполитические. Это не значит, что их можно назвать нашими друзьями, нет. Но какие-то ситуативные интересы они преследуют, и они с нашими совпадают.

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Я думаю, что эти атаки будут только увеличиваться.

Насколько это приведет к выводу из строя всей российской стратегической авиации или ее большого количества? Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Сергей Шойгу ФСБ России Окружение Николай Патрушев Радио NV Война России против Украины шахеды атака шахедов атака дронами

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