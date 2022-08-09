Людей просят быть осторожными в лесах у границы с Беларусью

9 августа, 21:38
Мины у границы с Беларусью (Фото:100 Окрема Бригада ТрО Волині / Telegram)

Мины у границы с Беларусью (Фото:100 Окрема Бригада ТрО Волині / Telegram)

Украинцев, проживающих в приграничных с Беларусью населенных пунктах Волынской области, просят быть осторожными при посещении лесных массивов и выезде на обочину дорог из-за инженерных заграждений, в том числе минных.

Об этом сообщает 100 отдельная Бригада ТрО в Telegram.

Украинские защитники осуществили комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории Беларуси.

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Места таких заграждений маркированы указателями Опасно мины.

Командование бригады ТрО просит украинцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

9 августа стало известно, что войска Беларуси проведут «учения» с боевыми стрельбами, они пройдут в том числе на территории страны-агрессора России.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

https://www.youtube.com/watch?v=hntud-sVTqE

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Минирование Волынская область Украинско-белорусская граница Война России против Украины

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