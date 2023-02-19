Продолжают терроризировать. Оккупанты ночью обстреляли Никополь, повреждены линии электропередач

19 февраля, 07:48
Поделиться:
Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на воскресенье, 19 февраля, российские военные обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

«В эту ночь россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию», – написал он.

Видео дня

Читайте также:
«Режим Путина спасает ядерное оружие». Танки НАТО могли бы стоять под Москвой и разгружать килотонны демократии — интервью с Игалем Левиным

По словам Лысака, оккупанты повредили одноэтажный и четыре многоэтажных дома. Также было затронуто частное предприятие и линия электропередач.

Люди не пострадали.

В субботу, 18 февраля, оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В частности, били по Никополю и Марганцу. Россияне изуродовали здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.

https://www.youtube.com/embed/PpcuomeZx5A
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Война России против Украины Сергей Лысак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X