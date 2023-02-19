Продолжают терроризировать. Оккупанты ночью обстреляли Никополь, повреждены линии электропередач 19 февраля, 07:48 Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на воскресенье, 19 февраля, российские военные обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

«В эту ночь россияне продолжали терроризировать Никополь. Когда люди мирно спали в своих домах, враг пустил в ход артиллерию», – написал он.

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По словам Лысака, оккупанты повредили одноэтажный и четыре многоэтажных дома. Также было затронуто частное предприятие и линия электропередач.

Люди не пострадали.

В субботу, 18 февраля, оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В частности, били по Никополю и Марганцу. Россияне изуродовали здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.